Артета: "Арсенал" открыл шкатулку мечты"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета считает, что победой над "Манчестер Юнайтед" его команда открыли "шкатулку мечты".

Благодаря победе 0:1 над "Юнайтед" в воскресенье "Арсенал" гарантировал, что судьба титула Премьер-Лиги решится только в заключительном туре.



И хотя инициатива в чемпионской гонке по-прежнему принадлежит "Манчестер Сити", Артета рад, что его команда до последнего может мечтать о титуле.



"Разумеется, я очень, очень счастлив. Мы не имели права на ошибку с января, нам нужно было побеждать, побеждать и побеждать, и до сих пор еще ничего не решено".



"Сегодня нам нужно было сыграть в действительно особенном месте, где исторически ты не можешь быть слишком оптимистичен, но мы нашли способ одержать победу, и это многое говорит о том, как сильно команда хочет завоевать титул".



"Вы знаете, какие последствия были бы у ничейного результата. До матча я чувствовал, что команда находится в очень хорошем состоянии. Мы хорошо начали матч, мы забили гол, но я думаю, это гол повлиял на нас".



"Мы начали играть слишком безопасно. Мне не нравится это, и нам нужно было изменить это. А когда мы хотели изменить это, у нас возникали сложности. Если у тебя это не выходит, ты должен сражаться выдающимся образом и делать правильные вещи в обороне. Думаю, мы снова были превосходны в этом элементе".



"Мой опыт в этой лиге за последние 20 лет говорит, что любая команда может победить любую. Это феноменально, какую честность и уважение каждый вкладывает в матч".



"Мы знаем, что нам все еще нужно добыть результат в последнем матче, но сегодня мы по-настоящему хотели постучать в эту дверь и открыть шкатулку мечты, чтобы пережить заключительный день сезона вместе с нашими людьми с возможностью выиграть Премьер-Лигу".



"Это нечто, что нам предстоит пережить вместе, и я доволен, что мы сделаем это с игроками и персоналом. У нас 27 побед в Премьер-Лиге, и это рекорд для этого футбольного клуба за 130 лет. Это не прогресс, это история", — цитирует Артету The Independent.