Рой Кин раскритиковал Каземиро за пропущенный от "Арсенала" гол

Легенда "Манчестер Юнайтед" Рой Кин раскритиковал Каземиро за роль в эпизоде с пропущенным от "Арсенала" голом.

Судьбу воскресного матча Премьер-Лиги на "Олд Траффорд" предрешил единственный гол Леандро Троссарда на 20-й минуте (0:1).



В голевом эпизоде Кай Хаверц, отдавший результативную передачу на Троссарда, избежал офсайда благодаря тому, что Каземиро задержался в обороне, и Кин не может простить этой ошибки опытнейшему бразильцу, который в последних матчах вынужденно играет центрального защитника.



"Каземиро должен был ускориться. Я не говорю, что на 100 метров или вроде того, но ты должен подняться выше по полю. Просто чуть быстрее двигай ногами. Он должен был оглянуться вокруг и подумать: "Мы в беде". Просто держи линию. Это и без того сложный матч".



"Базовые вещи нужно делать правильно, а они не делали правильно базовые вещи. Повторюсь, будучи таким опытным игроком, он должен был подняться выше по полю", — сообщил Кин в эфире Sky Sports.



