Ван де Бек не перейдет в другой клуб Премьер-Лиги

Агент принадлежащего "Манчестер Юнайтед" полузащитника Донни Ван Де Бека исключил переход своего клиента в другой клуб Премьер-Лиги.

Сыграв только 21 минуту за "Юнайтед" в первой половине этого сезона, на вторую половину Ван де Бек отправился в аренду в "Айнтрахт".



Дела Ван де Бека в "Айнтрахте" идут не сильно лучше. 27-летний голландец принял участие лишь в восьми матчах и уже знает, что клуб Бундеслиги не будет пользоваться своей опцией выкупа за 9.5 млн. фунтов.



Агент Гвидо Альберс настроен подыскать своему клиенту новый клуб в одной из ведущих европейских лиг, но снова пытаться проявить себя в Премьер-Лиге Донни не будет.



"Айнтрахту" по-прежнему принадлежит опция выкупа до 30 июня, но они не собираются ей пользоваться. Он вернется в "Манчестер Юнайтед". Сейчас мы обсуждаем наши следующие шаги".



"Сейчас Премьер-Лига не выглядит хорошим выбором для него. В любом случае в "Аякс" он не вернется. Я предпочитаю отправиться в Испанию, Италию или Францию. Если я смогу отправить его в Испанию или Италию, это будет замечательно".



"Он должен отправиться в клуб, где он будет играть 10-го номера, как играл в "Аяксе". Там он показывал, каким великолепным игроком он может быть", — сообщил Альберс ESPN.