Троссард принес "Арсеналу" победу над "Юнайтед"
Гол Леандро Троссарда обеспечил "Арсеналу" победу 0:1 в гостях у "Манчестер Юнайтед" и гарантировал, что интрига в чемпионской гонке Премьер-Лиги сохранится до последнего дня сезона.
Впервые в этом сезоне Премьер-Лиги место в стартовом составе "красных дьяволов" досталось Амаду Диалло. Также свой шанс получили Софьян Амрабат и выздоровевший Скотт Мактоминей. Бруну Фернандеш не успел поправиться вовремя и в заявку не попал.
Стартовый состав "канониров" остался прежним по сравнению с победой 3:0 над "Борнмутом".
В начале матча хозяева были заперты на своей половине поля, но именно они получили первую реальную возможность открыть счет. На пятой минуте Вильям Салиба неудачно отпасовал на Томаса Партея, и перехвативший мяч Хейлунд получил возможность пробить с подступов к штрафной, однако Расмус поскользнулся и не попал по воротам.
Этим моментом "Юнайтед" сбил атакующий порыв "Арсенала", в дальнейшем действуя компактно и дисциплинированно.
Отсутствие явных моментов не помешало "канонирам" открыть счет на 20-й минуте. Брошенный на правом фланге Кай Хаверц свободно вошел в штрафную и прострелил во вратарскую, где Леандро Троссард подставил свою ногу — 0:1.
"Дьяволы" оказались застигнуты врасплох пропущенным голом, но постепенно им удалось стабилизировать ситуацию. Ближе к концу первого тайма хозяева и вовсе вели игру, но без особой остроты.
Во втором тайме опасные моменты почти не возникали — на свой второй в матче удар в створ "Юнайтед" сподобился только на 72-й минуте. "Арсенал" оборонялся предельно надежно.
На 79-й минуте для "дьяволов" все могло закончиться. Габриэль Мартинелли вошел в штрафную с левого фланга, сместился ближе к центру и пробил, однако Андре Онана одной рукой парировал мяч.
На 82-й минуте Онана еще дважды спас хозяев, предотвратив автогол Вилли Камбвала и парировал крученый удар с дистанции Деклана Райса. А вот у "Юнайтед" шансов уйти от поражения в концовке не было.
"Арсенал" достаточно быстро открыл счет и в дальнейшем играл на удержание. В концовке матча "канониры" явно добавили — забить второй гол им не удалось, но зато их соперник был слишком занят обороной, чтобы помышлять о финальном штурме.
"Манчестер Юнайтед" — "Арсенал". Отчет о матче
12.05.2024 20:30
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Заднеприводные раздухарились что-то. Вчера евровидение выиграли, сегодня пригородных.
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Чот орууууу
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и вот этот "Атсаси анал " хочет быть чемпионом...... я ненавижу голубых мешков, но это другой уровень.
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Спасибо пидорналу, что отцепили мю от зоны еврокубков.
Ради императоров порыгали наши братья меньшие.
Похвально.
Другой мотивации почему арсенал надорвал сврй геморрой я не вижу
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Пусть тужатся)) один хуй залупул оформят в виде 0 трофеев за сезон, как обычно впрочем))
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Тем обиднее будет слить титул в 38 туре.
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Толку ноль....пыхтеть рвать опу - ради не медали а всего лишь места в ЛЧ.МС уже свое не отдаст.
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Ожидал большего, но сойдет. Сложная игра, ливень, юнайтед решил выложиться, да еще и не повезло в некоторых моментах. Победа заслуженная, но не такая убедительная как хотелось бы. Парти очень слабо сыграл, как его не сняли с игры не понятно...
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Позорный пидорнал весь матч сидел в автобусе против мертвого мю с хуйхемиро и евансом в цз
Орууууу
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Сегодня юбилей у моего аккаунта - 10 лет!
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https://i.imgur.com/w6KscWM.png
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