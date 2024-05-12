Троссард принес "Арсеналу" победу над "Юнайтед"

Леандро Троссард Гол Леандро Троссарда обеспечил "Арсеналу" победу 0:1 в гостях у "Манчестер Юнайтед" и гарантировал, что интрига в чемпионской гонке Премьер-Лиги сохранится до последнего дня сезона.

Впервые в этом сезоне Премьер-Лиги место в стартовом составе "красных дьяволов" досталось Амаду Диалло. Также свой шанс получили Софьян Амрабат и выздоровевший Скотт Мактоминей. Бруну Фернандеш не успел поправиться вовремя и в заявку не попал.

Стартовый состав "канониров" остался прежним по сравнению с победой 3:0 над "Борнмутом".

В начале матча хозяева были заперты на своей половине поля, но именно они получили первую реальную возможность открыть счет. На пятой минуте Вильям Салиба неудачно отпасовал на Томаса Партея, и перехвативший мяч Хейлунд получил возможность пробить с подступов к штрафной, однако Расмус поскользнулся и не попал по воротам.

Этим моментом "Юнайтед" сбил атакующий порыв "Арсенала", в дальнейшем действуя компактно и дисциплинированно.

Отсутствие явных моментов не помешало "канонирам" открыть счет на 20-й минуте. Брошенный на правом фланге Кай Хаверц свободно вошел в штрафную и прострелил во вратарскую, где Леандро Троссард подставил свою ногу — 0:1.

"Дьяволы" оказались застигнуты врасплох пропущенным голом, но постепенно им удалось стабилизировать ситуацию. Ближе к концу первого тайма хозяева и вовсе вели игру, но без особой остроты.

Во втором тайме опасные моменты почти не возникали — на свой второй в матче удар в створ "Юнайтед" сподобился только на 72-й минуте. "Арсенал" оборонялся предельно надежно.

На 79-й минуте для "дьяволов" все могло закончиться. Габриэль Мартинелли вошел в штрафную с левого фланга, сместился ближе к центру и пробил, однако Андре Онана одной рукой парировал мяч.

На 82-й минуте Онана еще дважды спас хозяев, предотвратив автогол Вилли Камбвала и парировал крученый удар с дистанции Деклана Райса. А вот у "Юнайтед" шансов уйти от поражения в концовке не было.

"Арсенал" достаточно быстро открыл счет и в дальнейшем играл на удержание. В концовке матча "канониры" явно добавили — забить второй гол им не удалось, но зато их соперник был слишком занят обороной, чтобы помышлять о финальном штурме.

"Манчестер Юнайтед" — "Арсенал". Отчет о матче


Метки Арсенал, Манчестер Юнайтед, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 12.05.2024 20:30

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Последние комментарии:




  1. chelsea88 12.05.2024 20:44 # chelsea88
    Заднеприводные раздухарились что-то. Вчера евровидение выиграли, сегодня пригородных.

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  2. thegodfather 12.05.2024 20:42 # thegodfather
    https://t.me/uniannet/133670

    Чот орууууу

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  3. osnovnoy2005 12.05.2024 20:39 # osnovnoy2005
    и вот этот "Атсаси анал " хочет быть чемпионом...... я ненавижу голубых мешков, но это другой уровень.

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  4. thegodfather 12.05.2024 20:38 # thegodfather
    Спасибо пидорналу, что отцепили мю от зоны еврокубков.

    Ради императоров порыгали наши братья меньшие.
    Похвально.
    Другой мотивации почему арсенал надорвал сврй геморрой я не вижу

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  5. felix-the-cat 12.05.2024 20:36 # felix-the-cat
    Пусть тужатся)) один хуй залупул оформят в виде 0 трофеев за сезон, как обычно впрочем))

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  6. brown-ale 12.05.2024 20:36 # brown-ale
    Тем обиднее будет слить титул в 38 туре.

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  7. skychnie-oboi 12.05.2024 20:35 # skychnie-oboi
    Толку ноль....пыхтеть рвать опу - ради не медали а всего лишь места в ЛЧ.МС уже свое не отдаст.

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  8. redwhitegun 12.05.2024 20:33 # redwhitegun
    Ожидал большего, но сойдет. Сложная игра, ливень, юнайтед решил выложиться, да еще и не повезло в некоторых моментах. Победа заслуженная, но не такая убедительная как хотелось бы. Парти очень слабо сыграл, как его не сняли с игры не понятно...

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  9. bembo 12.05.2024 20:31 # bembo
    Позорный пидорнал весь матч сидел в автобусе против мертвого мю с хуйхемиро и евансом в цз

    Орууууу

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  10. suddenly 12.05.2024 20:31 # suddenly
    Сегодня юбилей у моего аккаунта - 10 лет!

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  11. van-dijk 12.05.2024 20:31 # van-dijk
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