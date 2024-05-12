Троссард принес "Арсеналу" победу над "Юнайтед"

Гол Леандро Троссарда обеспечил "Арсеналу" победу 0:1 в гостях у "Манчестер Юнайтед" и гарантировал, что интрига в чемпионской гонке Премьер-Лиги сохранится до последнего дня сезона.

Впервые в этом сезоне Премьер-Лиги место в стартовом составе "красных дьяволов" досталось Амаду Диалло. Также свой шанс получили Софьян Амрабат и выздоровевший Скотт Мактоминей. Бруну Фернандеш не успел поправиться вовремя и в заявку не попал.



Стартовый состав "канониров" остался прежним по сравнению с победой 3:0 над "Борнмутом".



В начале матча хозяева были заперты на своей половине поля, но именно они получили первую реальную возможность открыть счет. На пятой минуте Вильям Салиба неудачно отпасовал на Томаса Партея, и перехвативший мяч Хейлунд получил возможность пробить с подступов к штрафной, однако Расмус поскользнулся и не попал по воротам.



Этим моментом "Юнайтед" сбил атакующий порыв "Арсенала", в дальнейшем действуя компактно и дисциплинированно.



Отсутствие явных моментов не помешало "канонирам" открыть счет на 20-й минуте. Брошенный на правом фланге Кай Хаверц свободно вошел в штрафную и прострелил во вратарскую, где Леандро Троссард подставил свою ногу — 0:1.



"Дьяволы" оказались застигнуты врасплох пропущенным голом, но постепенно им удалось стабилизировать ситуацию. Ближе к концу первого тайма хозяева и вовсе вели игру, но без особой остроты.



Во втором тайме опасные моменты почти не возникали — на свой второй в матче удар в створ "Юнайтед" сподобился только на 72-й минуте. "Арсенал" оборонялся предельно надежно.



На 79-й минуте для "дьяволов" все могло закончиться. Габриэль Мартинелли вошел в штрафную с левого фланга, сместился ближе к центру и пробил, однако Андре Онана одной рукой парировал мяч.



На 82-й минуте Онана еще дважды спас хозяев, предотвратив автогол Вилли Камбвала и парировал крученый удар с дистанции Деклана Райса. А вот у "Юнайтед" шансов уйти от поражения в концовке не было.



"Арсенал" достаточно быстро открыл счет и в дальнейшем играл на удержание. В концовке матча "канониры" явно добавили — забить второй гол им не удалось, но зато их соперник был слишком занят обороной, чтобы помышлять о финальном штурме.



"Манчестер Юнайтед" — "Арсенал". Отчет о матче