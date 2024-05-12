"Ливерпуль" хочет купить Гордона

Энтони Гордон "Ливерпуль" заинтересован в приобретении флангового нападающего "Ньюкасла" Энтони Гордона.

23-летний Гордон только в январе 2023 присоединился к "Ньюкаслу", перебравшись из "Эвертона" за 45 миллионов фунтов.

В этом сезоне Гордон является одним из лучших игроков команды Эдди Хау, забив 10 голов и отдав 10 результативных передач в Премьер-Лиге, и ожидается, что Энтони попадает в заявку сборной Англии на Евро-2024.

Своей стабильно эффективной игрой на фланге Гордон привлек внимание скаутов "Ливерпуля", которые составляют шорт-лист целей на первое трансферное окно после ухода Юргена Клоппа.

Ожидается, что сложная ситуация с соблюдением правил финансового фейр-плей Премьер-Лиги заставит "Ньюкасл" продать одного-двух ведущих игроков летом, и "Ливерпуль" готов этим воспользоваться, сообщает Daily Star.

Несмотря на то, что Гордон является воспитанником "Эвертона", Энтони с детства болеет за "Ливерпуль" и до 11 лет занимался в академии "красных".


Метки Гордон, Ливерпуль, Ньюкасл

Автор mihajlo   

Дата 12.05.2024 20:00

Количество просмотров Просмотров: 515

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. seregaball 12.05.2024 20:35 # seregaball
    Он не перейдёт, так как играл за Эвертон, хотя может сделать как Майкл OWEN

    (ответить)

  2. van-dijk 12.05.2024 20:30 # van-dijk
    Александра.

    (ответить)

  3. hammersmith 12.05.2024 20:03 # hammersmith
    новый лолана/дауненк, мои поздравления

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: