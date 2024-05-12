"Ливерпуль" хочет купить Гордона
"Ливерпуль" заинтересован в приобретении флангового нападающего "Ньюкасла" Энтони Гордона.
23-летний Гордон только в январе 2023 присоединился к "Ньюкаслу", перебравшись из "Эвертона" за 45 миллионов фунтов.
В этом сезоне Гордон является одним из лучших игроков команды Эдди Хау, забив 10 голов и отдав 10 результативных передач в Премьер-Лиге, и ожидается, что Энтони попадает в заявку сборной Англии на Евро-2024.
Своей стабильно эффективной игрой на фланге Гордон привлек внимание скаутов "Ливерпуля", которые составляют шорт-лист целей на первое трансферное окно после ухода Юргена Клоппа.
Ожидается, что сложная ситуация с соблюдением правил финансового фейр-плей Премьер-Лиги заставит "Ньюкасл" продать одного-двух ведущих игроков летом, и "Ливерпуль" готов этим воспользоваться, сообщает Daily Star.
Несмотря на то, что Гордон является воспитанником "Эвертона", Энтони с детства болеет за "Ливерпуль" и до 11 лет занимался в академии "красных".
12.05.2024 20:00
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Он не перейдёт, так как играл за Эвертон, хотя может сделать как Майкл OWEN
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Александра.
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новый лолана/дауненк, мои поздравления
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