"Ньюкасл" выигрывает борьбу за Адарабиойо

Защитник "Фулхэма" Тосин Адарабиойо близок к переходу в "Ньюкасл" в статусе свободного агента.

26-летний Адарабиойо сыграл 116 матчей за "Фулхэм" после своего перехода из "Манчестер Сити" в 2020 году, добившись значительного прогресса за это время.



Доступный безо всякой компенсации Адарабиойо выглядит привлекательной целью для многих клубов Премьер-Лиги, включая "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм".



По информации Daily Mail, за последнюю неделю представители Адарабиойо провели ряд переговоров с заинтересованными клубами, и в данный момент именно "Ньюкасл" выглядит наиболее вероятным направлением для Тосина.



Приглашение Адарабиойо помогло бы "Ньюкаслу" справиться с потерей Свена Ботмана и Джамаала Ласселлса, которые пропустят начало нового сезона с тяжелыми травмами.



Помимо Адарабиойо, "Ньюкасл" продолжает борьбу за защитника "Борнмута" Ллойда Келли, чей контракт тоже истекает в конце сезона.