"Пэлас" открыт к продаже Уортона за крупную сумму

"Кристал Пэлас" готов рассмотреть возможность продажи полузащитника Адама Уортона летом, если получит крупное предложение.

Уортон только 1 февраля присоединился к "Пэлас", перебравшись из "Блэкберна" по сделке стоимостью 22.5 млн. фунтов, включая гарантированную сумму в 18 млн. фунтов.



20-летний англичанин утвердился в качестве ключевого игрока команды Оливера Гласнера, которая совершила стремительный рывок из низов таблицы Премьер-Лиги, выиграв пять из шести последних матчей.



Успехи Уортона привлекли внимание ряда больших клубов, в том числе за пределами Англии. Среди них значатся "Бавария" и "Челси", которые просматривали Адама еще в Чемпионшипе.



По информации talkSPORT, "Пэлас" допускает продажу Уортона, но, как и в случае с Эберечи Эзе и Майклом Олисе, потребуется крупная сумма денег, чтобы убедить "орлов" отпустить свою восходящую звезду.