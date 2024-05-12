Рис Джеймс нацелен на попадание в Лигу Чемпионов

Капитан "Челси" Рис Джеймс заявил, что целью его команды в следующем сезоне должно стать попадание в Лигу Чемпионов.

Резко ускорившись в последние недели, "Челси" поднялся на седьмое место в Премьер-Лиге, но путевка в Лигу Европы — это максимум, на который могут рассчитывать "синие" в этом сезоне.



Джеймс чувствует, что статус его клуба обязывает "Челси" стремиться к более высоким позициям, и вернувшийся на футбольное поле после пяти месяцев в лазарете Рис надеется этого достичь с дальнейшим развитием команды.



"Мы учимся каждый день. Мы все еще молоды, и по ходу сезона у нас были неудачные дни, но в целом мы прибавили, и мы сильно завершаем сезон".



"Европа — один из высочайших уровней в клубном футболе, а мы являемся одним из крупнейших клубов в клубном футболе, поэтому мы хотим каждый сезон претендовать на попадание в Лигу Чемпионов. Такова цель", — сообщил Джеймс Chelsea TV.