Тен Хаг уверен, что не утратил контроль над командой

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг выразил уверенность, что он сохраняет контроль над своей командой.

Когда в минувший понедельник "Юнайтед" потерпел поражение 4:0 от "Кристал Пэлас", могло сложиться впечатление, что команда перестала слушаться Тен Хага и не хочет сражаться за своего тренера.



Однако Тен Хаг считает этот выезд на "Селхерст Парк" исключением, потому что во всех остальных матчах у игроков "Юнайтед" был порядок с настроем и самоотдачей.



"Если посмотреть на все проблемы, с которыми мы столкнулись, и на все травмы, которые у нас были, то почти в каждом матче игроки все равно сражались".



"У нас замечательный командный дух — но не в понедельник вечером, когда я остался расстроен. Я был по-настоящему расстроен, а игроки были расстроены собой. Это коллективная неудача".



"Но во всех остальных матчах мы сражались друг за друга, демонстрируя хороший командный дух, и насчет этого у меня нет никаких сомнений. Игроки сражаются, и здесь есть хороший командный дух. Думаю, фанаты видят это".



"Они видели, как мы сражались против "Брентфорда". Мы не играли хорошо, но мы сражались, и мы оставались в игре. Против "Челси" мы провели замечательный матч, играя в очень хороший футбол и сражаясь".



"Против "Ливерпуля" нам нужно было адаптироваться, потому что Рафаэль (Варан) и Джонни (Эванс) выбыли с травмами, но мы сражались и добились очень хорошего результата".



"Они всегда давали бой. Против "Ковентри", до 70-й минуты. Затем против "Шеффилд Юнайтед". Они демонстрировали стойкость. Против "Бернли", в нашем третьем матче за шесть дней, мы приложили много усилий".



"Это невероятно, какую физическую самоотдачу демонстрировали игроки в этих матчах", — цитирует Тен Хага Daily Mirror.