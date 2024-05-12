Хаверц: "Артета изменил мое видение игры"

Нападающий "Арсенала" Кай Хаверц рассказал, как главный тренер Микель Артета изменил его игру.

Долгое время покупка Хаверца у "Челси" за 65 миллионов фунтов выглядела трансферной неудачей для "Арсенала", однако во второй половине сезона Кай выглядит просто другим игроком.



В 12 последних матчах Премьер-Лиги Хаверц забил восемь голов и отдал пять результативных передач, и 24-летний немец благодарен Артете, который помог ему обрести уверенность при игре на острие.



"Главный совет Артеты? Если выбирать что-то одно, то это будет совет о том, что я должен чувствовать себя уверенно в чужой штрафной. Он говорил мне это много раз, и это укрепило мою уверенность".



"Он значительно развил мою игру. Он совершенно изменил мое видение игры и научил меня вещам, которых я прежде не знал, а также другим маленьким деталям. Каждая маленькая деталь на поле имеет значение, и каждый игрок должен исполнять свою роль на 100 процентов, иначе вам не достичь успеха", — цитирует Хаверца Football.London.