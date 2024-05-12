Невилл: "Нам нужно оставить Тен Хага и дать ему еще один сезон"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл считает, что "красные дьяволы" должны дать еще один сезон своему главному тренеру Эрику Тен Хагу.

В данный момент "Юнайтед" занимает только восьмое место в Премьер-Лиге, что оказывает огромное давление на Тен Хага, слухи о возможном увольнении которого не утихают.



Однако Невилл призывает не забывать об эпидемии травм и фундаментальных проблемах, которые мешали раскрыться другим игрокам и тренерам. Гари надеется, что Эрик сможет реабилитироваться в следующем сезоне при новом руководстве клуба.



"Я не вижу подходящей и доступной замены для Тен Хага. У "Баварии" возникли сложности с поисками замены, как и у других".



"Думаю, нам нужно оставить Тен Хага и дать ему еще один сезон — сезон, свободный от травм. Тогда и посмотрим, сможет ли "Юнайтед" вернуться к стандартам прошлого сезона, когда они завоевали трофей и финишировали в топ-4".



"В последние 10 лет у игроков и тренеров возникали сложности с тем, чтобы осчастливить "Олд Траффорд". "Юнайтед" приглашал замечательных игроков и тренеров, поэтому есть нечто фундаментально неправильное, и это создает сложности. Возможно, новые владельцы и новые люди позволят этим игрокам и тренеру почувствовать себя более стабильно", — сообщил Невилл Sky Sports.