Тен Хаг не жалеет, что взялся тренировать "Юнайтед"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг заявил, что совершенно не жалеет о своем решении возглавить клуб с "Олд Траффорд".

В преддверии домашнего матча против "Арсенала" в воскресенье "Юнайтед" занимает только восьмое место в Премьер-Лиге, где худшим результатом "красных дьяволов" за все времена была седьмая позиция в сезоне 2013/14 — первом сезоне после ухода сэра Алекса Фергюсона на пенсию.



Второй сезон Тен Хага в "Юнайтед" складывается очень непросто, однако голландский специалист по-прежнему рад, что взялся за эту работу.



"Это огромный клуб, и ты осознаешь это, только когда оказываешься здесь и когда сталкиваешься со стоящими здесь вызовами. Но я хотел взяться за это испытание, и не было ни секунды, когда бы я пожалел об этом решении. Я действительно счастлив здесь".



"Я выполнил свою работу в первый год, и я бы сказал, что мы заложили хорошие основы. Мы играли на своем уровне. Возможно, мы даже превосходили ожидания. В этом сезоне не так, и я знаю, почему, но нам все еще предстоит сыграть в финале Кубка Англии, и это замечательное достижение", — цитирует Тен Хага The Guardian.