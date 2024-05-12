Тухель не контактировал с "Юнайтед"

Главный тренер "Баварии" Томас Тухель заявил, что не контактировал с "Манчестер Юнайтед" или каким-либо другим клубом.

Тухель еще с февраля знает, что в конце сезона ему придется освободить тренерский мостик "Баварии". Несмотря на это, Томас не спешит вступать в переговоры с заинтересованными клубами.



Тухель считается одним из фаворитов на замену нынешнему наставнику "Юнайтед" Эрику Тен Хагу, однако 50-летний немец сперва планирует поговорить со своим тренерским штабом.



"Никаких переговоров с другими клубами пока не было. Моя ситуация ясна с февраля".



"Нет ничего, что бы я хотел обсуждать публично здесь, и никакого решения (насчет будущего Тухеля) не принято. Я должен выработать его вместе со своим тренерским штабом. Так что это не будет полностью эгоистичное решение. Мы спокойно это сделаем в ближайшие недели", — цитирует Тухеля Daily Mirror.