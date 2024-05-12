"Арсенал" выставит на продажу семь игроков

Эмиль Смит-Роу и Эдди Нкетиа "Арсенал" определил семь игроков, насчет которых будет готов выслушать предложения в летнее трансферное окно.

По информации Daily Mirror, этими семью выставленными на трансфер игроками являются голкипер Аарон Рамсдейл, защитники Киран Тирни, Нуну Тавареш, полузащитники Эмиль Смит-Роу, Альбер Самби Локонга и нападающие Рис Нелсон, Эдди Нкетиа.

Также "Арсенал" попрощается с защитником Седриком Соарешем и полузащитником Мохамедом Эльнени, чьи истекающие в конце сезона контракты продлены не будут.

Упомянутые Смит-Роу, Нелсон и Нкетиа являются продуктами академии "Арсенала", поэтому все средства с их продажи будут записаны в чистую прибыль при расчетах, связанных с финансовым фейр-плей. Это поможет "канонирам" потратить больше на укрепление состава.

Также "Арсеналу" нужно определиться с дальнейшей судьбой полузащитника Томаса Партея, которому в следующем месяце исполнится 31 и у которого остается один год по контракту.

А вот нападающий Габриэль Жезус, как ожидается, останется в "Арсенале", несмотря на слухи о его возможной продаже. "Канониры" думают отправить 27-летнего бразильца на операцию, чтобы решить проблемы с коленом, ставшие хроническими.


Метки Арсенал, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 12.05.2024 11:00

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Последние комментарии:




  1. bergkamp-1886 12.05.2024 12:09 # bergkamp-1886
    Оставить Смит роу

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  2. link90 12.05.2024 11:27 # link90
    Молодым игрокам надо играть, а они конкуренцию сейчас не вытягивают. Продать каждого за 25-30 и остальных. Потом пустить деньги на покупку ЦПЗ и ЦН. Хороший план у Эду

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  3. chelsae88 12.05.2024 11:14 # chelsae88
    Распродаётся навозная куча. Кому нужен кизяк обращаться в никчёмный гейклуб аснл.

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  4. kedr 12.05.2024 11:10 # kedr
    Продажа Смит-Роу будет большой ошибкой... будет как с Гнабри!

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  5. ruchinski 12.05.2024 11:05 # ruchinski
    Шанс для Гудибенинга затарится на некст сезон шобы не опозориться в АПЛ/ЛЧ.

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