"Арсенал" выставит на продажу семь игроков

"Арсенал" определил семь игроков, насчет которых будет готов выслушать предложения в летнее трансферное окно.

По информации Daily Mirror, этими семью выставленными на трансфер игроками являются голкипер Аарон Рамсдейл, защитники Киран Тирни, Нуну Тавареш, полузащитники Эмиль Смит-Роу, Альбер Самби Локонга и нападающие Рис Нелсон, Эдди Нкетиа.



Также "Арсенал" попрощается с защитником Седриком Соарешем и полузащитником Мохамедом Эльнени, чьи истекающие в конце сезона контракты продлены не будут.



Упомянутые Смит-Роу, Нелсон и Нкетиа являются продуктами академии "Арсенала", поэтому все средства с их продажи будут записаны в чистую прибыль при расчетах, связанных с финансовым фейр-плей. Это поможет "канонирам" потратить больше на укрепление состава.



Также "Арсеналу" нужно определиться с дальнейшей судьбой полузащитника Томаса Партея, которому в следующем месяце исполнится 31 и у которого остается один год по контракту.



А вот нападающий Габриэль Жезус, как ожидается, останется в "Арсенале", несмотря на слухи о его возможной продаже. "Канониры" думают отправить 27-летнего бразильца на операцию, чтобы решить проблемы с коленом, ставшие хроническими.