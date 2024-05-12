Артета надеется, что "превосходный тренер" Тен Хаг получит время

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета выразил надежду, что "Манчестер Юнайтед" даст время его коллеге Эрику Тен Хагу.

В преддверии домашнего матча против "Арсенала" в воскресенье Тен Хаг находится под огромным давлением, а желтая пресса спекулирует о том, что даже победа в финале Кубка Англии может не спасти Эрика от увольнения.



Однако Артета надеется, что Тен Хаг сохранит работу. Микель по себе знает, что терпение клуба в отношении своего наставника бывает вознаграждено.



"Я лишь могу сказать, что думаю о нем как о тренере. Он превосходный тренер. Я восхищаюсь его командами — и "Аяксом", и "Юнайтед".



"Я знаю, что он пытается делать. Я знаю, как он пытается это делать. Я знаю, как сложно готовиться к матчам против него, поэтому я испытываю огромное уважение к нему".



"Да, надеюсь, он получит время, потому что мы — коллеги, и мы знаем, как сложно бывает в этой лиге — здесь все определяют детали. Надеюсь, будет именно так, потому что я считаю его превосходным тренером".



"Если ты хочешь выиграть Премьер-Лигу и большие трофеи, ты должен приезжать на такие стадионы, выражать себя и побеждать их. Таков наш вызов, и я уверен, мы постараемся этого добиться в воскресенье", — цитирует Артету Sky Sports.