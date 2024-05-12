Почеттино: "Джеймсу было важно вернуться в строй"

Рис Джеймс и Николас Джексон Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино прокомментировал возвращение в строй своего капитана Риса Джеймса.

До выезда к "Ноттингем Форест" в субботу Джеймс не имел игровой практики на протяжении пяти месяцев. Все это время 24-летний защитник был травмирован.

Против "Форест" Джеймс вышел на заключительные 18 минут, но этого времени ему хватило, чтобы отдать результативную передачу, с которой Николас Джейсон забил победный для "Челси" гол (2:3).

Почеттино рад, что его ключевой игрок и лидер вернулся в строй, заодно подарив себе надежду попасть в заявку сборной Англии на Евро-2024.

"Это событие огромной важности. Жаль, что у него только два матча впереди и только одна неделя. Ему было важно восстановиться, чтобы улучшить свое настроение, и он столь важный игрок для нас".

"Он наш капитан. Все мы любим его. Да, ему было важно вернуться в строй, чтобы иметь шансы попасть на Евро", — цитирует Почеттино Evening Standard.




Метки Джеймс, Почеттино, травмы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 12.05.2024 09:00

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