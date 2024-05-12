Почеттино: "Джеймсу было важно вернуться в строй"
Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино прокомментировал возвращение в строй своего капитана Риса Джеймса.
До выезда к "Ноттингем Форест" в субботу Джеймс не имел игровой практики на протяжении пяти месяцев. Все это время 24-летний защитник был травмирован.
Против "Форест" Джеймс вышел на заключительные 18 минут, но этого времени ему хватило, чтобы отдать результативную передачу, с которой Николас Джейсон забил победный для "Челси" гол (2:3).
Почеттино рад, что его ключевой игрок и лидер вернулся в строй, заодно подарив себе надежду попасть в заявку сборной Англии на Евро-2024.
"Это событие огромной важности. Жаль, что у него только два матча впереди и только одна неделя. Ему было важно восстановиться, чтобы улучшить свое настроение, и он столь важный игрок для нас".
"Он наш капитан. Все мы любим его. Да, ему было важно вернуться в строй, чтобы иметь шансы попасть на Евро", — цитирует Почеттино Evening Standard.
12.05.2024 09:00
Просмотров: 365
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Успеет сломаться до конца сезона?
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий