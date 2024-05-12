Макларен сможет остаться в МЮ, даже если Тен Хаг будет уволен

Ассистент главного тренера "Манчестер Юнайтед" Стив Макларен сможет сохранить свою работу, даже если Эрик Тен Хаг будет уволен.

Когда летом 2022 Тен Хаг был назначен главным тренером "Юнайтед", Макларен, в свое время ассистировавший сэру Алексу Фергюсону, стал помощником Эрика.



Как сообщает Daily Mirror в эксклюзивном материале, Макларен имеет давние и профессиональные отношения с сэром Дейвом Брэйлсфордом, правой рукой нового совладельца "Юнайтед" сэра Джима Рэтклиффа.



Какое бы решение Рэтклифф и Брэйлсфорд ни приняли насчет Тен Хага в конце сезона, Макларен считается слишком ценным кадром для клуба, поэтому Стив сможет остаться — если, конечно, сам этого захочет.