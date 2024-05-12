37-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча воскресенья

В воскресенье, 12 мая, поединком "Манчестер Юнайтед" и "Арсенала" продолжится 37-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.

МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — АРСЕНАЛ 18:30 Онлайн-трансляция Прогноз



"Манчестер Юнайтед" потерпел уже 14 поражений в этом сезоне английского первенства, что является худшим показателем клуба с 1989/90. "Красные дьяволы" пропустили уже 81 гол в этой кампании с учетом всех соревнований — последний раз было больше в 1970/71 (82).



После Нового года "Арсенал" терял очки лишь в двух из 16 матчей Премьер-Лиги — против "Манчестер Сити" (0:0) и "Астон Виллы" (2:0). "Канониры" набрали 22 очка из 24 последних доступных на выезде.



"Юнайтед" потерпел только одно поражение в 16 последних домашних встречах с "Арсеналом" в Премьер-Лиге — 0:1 в ноябре 2020 (10 побед, 6 ничьих). Все шесть своих последних побед в гостях у "дьяволов" в чемпионате "канониры" одержали с одинаковым счетом 0:1.



"Юнайтед" снова может рассчитывать на полузащитников Бруну Фернандеша со Скоттом Мактоминеем и нападающего Маркуса Рэшфорда. Лисандро Мартинес рвется в бой, но пока не готов играть. Мейсон Маунт снова угодил в лазарет.



"Арсенал" устроит фитнес-тесты для Такехиро Томиясу и Букайо Сака. Залечивший колено Юрриен Тимбер может попасть в заявку.