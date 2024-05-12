Почеттино уточнил комментарии насчет своего будущего

Маурисио Почеттино Наставник "Челси" Маурисио Почеттино уточнил комментарии насчет своего будущего.

Перед выездом к "Ноттингем Форест" Почеттино дал понять, что устал от многомесячных слухов насчет своего возможного увольнения. Маурисио заявил, что может уйти сам, если не будет чувствовать себя счастливым.

После победы 2:3 на "Сити Граунд" Почеттино вернулся к этой теме, признавшись, что просто был "слишком честен" и вовсе не помышляет об уходе из "Челси".

"Я никогда не говорил, что не чувствую себя счастливым. Я никогда не говорил этого. Я сказал, что, возможно, я несчастен, возможно, я счастлив".

"Такие заголовки — это нормально. Иногда я бываю слишком честен, когда говорю, но это не проблема. У меня остается еще один год по контракту. Как я и сказал вчера, я всегда мыслю долгосрочно. Мыслю так, словно буду здесь всю жизнь".

"Мы — профессионалы, и мы должны стараться выигрывать матчи. Мы стараемся осчастливить владельцев и персонал. Я ответственен за весь персонал на тренировочной базе в Кобхэме".

"Я стараюсь осчастливить игроков и фанатов. Это моя работа. Все просто. так просто", — цитирует Почеттино Evening Standard.


Метки Почеттино, тренеры, Челси

Автор mihajlo   

Дата 12.05.2024 00:05

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  1. hammersmith 12.05.2024 00:48 # hammersmith
    заебал уже пусситино ваш ныть

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  2. sausage 12.05.2024 00:33 # sausage
    Баля) Тот момент, кода фраз "да завали ты ебало наконец" звучит, как пожелание наилучшего для адресата.

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