Гласнер останется в "Пэлас", несмотря на интерес "Баварии"

Главный тренер "Кристал Пэлас" Оливер Гласнер останется на "Селхерст Парк", несмотря на интерес со стороны "Баварии".

"Бавария" все еще находится в поисках замены для своего наставника Томаса Тухеля, покидающего клуб в конце сезона, и на днях гранд Бундеслиги обозначил свой интерес к Гласнеру.



Спортивный директор "Баварии" Кристоф Фройнд состоит в близких отношениях с Гласнером, однако "Пэлас" исключил расставание с 49-летним австрийцем.



Как сообщает Sky Sports, Гласнер не будет вступать в переговоры с "Баварией" насчет вакансии на "Альянц Арене". Оливер счастлив в "Пэлас", где у него великолепно идут дела.



Гласнер возглавил "Пэлас" только в феврале, заключив контракт до июня 2026, и за столь короткое время преобразил команду, навевавшую скуку своей игрой при Рое Ходжсоне.



Ранее в субботу "Пэлас" обыграл на выезде "Вулверхэмптон" со счетом 1:3, оформив свою пятую победу в шести последних матчах Премьер-Лиги. Благодаря этому рывку "орлы" поднялись на 12-е место и все еще могут финишировать в верхней половине таблицы.



Добавим, с первого матча Гласнера в феврале только "Манчестер Сити" (9 побед, 29 очков) и "Арсенал" (9 побед, 28 очков) одержали больше побед и набрали больше очков в Премьер-Лиге, чем "Пэлас" (шесть побед, 21 очко).