Мойес: "Я поднял планку ожиданий в "Вест Хэме"

Главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес считает, что ему удалось значительно поднять планку ожиданий за четыре с половиной года в клубе.

Как известно, Мойес покидает "Вест Хэм в конце сезона, поэтому победа 3:1 над "Лутоном" ранее в субботу стала прощанием Дэвида с болельщиками лондонского клуба.



Когда Мойес во второй раз брался за работу в "Вест Хэме" в декабре 2019, "молотобойцы" сражались за выживание в Премьер-Лиге. И Дэвид, выигравший в прошлом сезоне Лигу Конференций, чувствует, что за это время клуб значительно окреп.



"Порой ты слышишь лишь негатив, но большинство из 50,000 людей на стадионе остались после финального свистка".



"Прийти в футбольный клуб и чего-нибудь достичь — непросто для любого тренера. Надеюсь, я уйду, а люди скажут, что я чего-нибудь достиг здесь и поднял планку ожиданий".



"Когда я пришел, меня просили спасти их от вылета. Люди говорили, что я хорош в этом. Но теперь это клуб, который говорит, что хочет каждый год выступать в Европе. За наше время вместе здесь произошли большие изменения", — цитирует Мойеса Evening Standard.