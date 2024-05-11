"Челси" вырвал победу у "Ноттингем Форест"
"Челси" укрепил свои шансы на попадание в еврокубки, одержав победу 2:3 в гостях у "Ноттингем Форест".
В стартовый состав "лесников" на этот матч вернулся Мусса Ниакате, заменив Энтони Элангу.
Старт "синих" не изменился по сравнению с победой 5:0 над "Вест Хэмом".
Хозяева выглядели агрессивнее в начале матча, но это не помешало гостям открыть счет на седьмой минуте. Коул Палмер сделал передачу на левый край штрафной, где Михаил Мудрик ускользнул от защитника и закатил мяч в ворота — 0:1.
"Форест" не перестал атаковать после пропущенного гола и на 16-й минуте сравнял счет. Морган Гиббс-Уайт навесил со штрафного к дальнему углу вратарской, а Вилли Боли головой скинул мяч в сетку — 1:1.
В дальнейшем шла более-менее равная игра. У "Челси" ощущался недостаток игрока, чтобы завершать комбинации команды.
Вскоре после начала второго тайма "Форест" упустил роскошный двойной момент. Морган Гиббс-Уайт нанес удар головой в штангу, а Крис Вуд не смог сгруппироваться, чтобы с пары метров добить мяч в ворота.
На 63-й минуте "синие" ответили своей любезностью. Головой замыкая подачу со штрафного, Тиаго Силва попал в штангу.
Делая ставку на контратаки, "лесники" выглядели острее, и на 74-й минуте им удалось выйти вперед. Каллум Хадсон-Одои ворвался в штрафную по левому краю и нанес удар из под Мало Гюсто — 2:1.
Однако в концовке "Форест" расслабился и был за это наказан. На 80-й минуте появившийся на замену Рахим Стерлинг вошел в штрафную с левого фланга, сместился мимо двух соперников и поразил дальний угол ворот — 2:2.
Прошло еще две минуты, и "Челси" вернул себе преимущество в счете. Рис Джеймс, другой вышедший со скамейки игрок, навесил к дальней штанге на голову Николасу Джексону — 2:3.
В остатке матча хозяева устроили навал, но реальных моментов не создали. Было уже слишком поздно.
"Форест" произвел хорошее впечатление своей игрой в атаке, но слишком легко пропустил дважды в концовке. Поэтому "лесники" и сражаются лишь за выживание, тогда как "Челси" устремлен на попадание в Европу.
"Ноттингем Форест" — "Челси". Отчет о матче
11.05.2024 21:35
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Последние комментарии:
Россия золото и бронза евро
Украина - xуй в глотке
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Молодцы что не сдались при счете 2:1. Это показывает характер команды. Рад за Джеймса...вернулся топарик и результативная сразу. С ПОБЕДОЙ!
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У хохлопитеков президент разлагается, а они футбольчик зырят. Неизлечимые долбоёбы.
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Тупой мусор на заглоте) Беланов из Одессы, а Одесса - это Россия)
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У Ньюкасла 2 сложных выезда, есть шансы на 6 место у синих. Не ожидал, что будет концовка сезона, когда будут на что-то претендовать, а не просто в середине болтаться, спасибо Палмеру.
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пиТарасики, ЕБАЛО К ОСМОТРУ!
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стерлинг лучше чмудрика при любых раскладах.
потому что может гол из нихуя сделать
по игре принципиально разницы нету, шо тот шо тот пешеходы, у которых дохера потерь мяча.
но принципиальная разница в том, что сперминг может создать гол из нихера, просто обвести и в дальний положить
мудрик не может
хотя в это матче у мудрика самые высокие оценки...х3, кроме гола особо ничем не запомнился
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В соцсети X (экс Twitter) обсуждается любопытный сценарий развития наступления ВС РФ в Харьковской области.
Если российские войска смогут прорвать оборону ВСУ в Волчанске и взять город, то в дальнейшем станет возможен манёвр южнее на Белый Колодезь, Приколотное и Великий Бурлук с последующим рывком южнее.
Параллельно одним из ожидаемых событий может стать усиление ударов ВС РФ со стороны недавно взятых Кисловки и Котляровки в направление Ковшавровки, что позволит «северной» группировки сдвинуться южнее и после Волчанска двинуться на Купянск, до которого 80 километров.
По мнению зарубежных аналитиков, такой сценарий не только позволит отрезать купянскую группировку ВСУ, но и в перспективе открывает возможность срезать оборонительный «мостик» украинской армии практически на всём востоке Харьковской области.
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Параллельно выполнению основной задачи группировка войск «Север» продолжает уничтожение транспортной инфраструктуры, которую ВСУ могут использовать для переброски резервов, перегруппировки и доставки снабжения.
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ИМПЕРАТОРЫ, мать ВАШУ
ССЫТЕСЬ, ЧМОХИ?
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Кому следует избегать соцсетей? Мнение психолога
Согласно исследованиям, увлечение соцсетями оказывает отрицательное влияние на эмоциональное состояние людей. Психолог М. Хорс отметил, что это не всегда справедливо.
Не секрет, что пользователи соцсетей делятся лишь наиболее яркими моментами собственной жизни. В итоге наблюдатель чувствует себя неполноценным. Ему кажется, что окружающие чрезвычайно успешны, а его преследуют неудачи. В результате человек разочаровывается в себе, впадает в апатию и уныние.
Как сказал психолог, имеет значение не контент, который потребляет пользователь, а его личные реакции и установки. Одних людей чужой успех мотивирует, и они сами начинают стремиться к большему, а другие, наоборот, хандрят и завидуют.
По словам Хорса, отрицательные эмоции крадут у психики ресурсы. А значит, те, кто расстраивается, глядя на чужие фото, должен делать это намного реже либо постараться изменить собственные установки.
(ответить)
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