"Челси" вырвал победу у "Ноттингем Форест"

"Челси" укрепил свои шансы на попадание в еврокубки, одержав победу 2:3 в гостях у "Ноттингем Форест".

В стартовый состав "лесников" на этот матч вернулся Мусса Ниакате, заменив Энтони Элангу.



Старт "синих" не изменился по сравнению с победой 5:0 над "Вест Хэмом".



Хозяева выглядели агрессивнее в начале матча, но это не помешало гостям открыть счет на седьмой минуте. Коул Палмер сделал передачу на левый край штрафной, где Михаил Мудрик ускользнул от защитника и закатил мяч в ворота — 0:1.



"Форест" не перестал атаковать после пропущенного гола и на 16-й минуте сравнял счет. Морган Гиббс-Уайт навесил со штрафного к дальнему углу вратарской, а Вилли Боли головой скинул мяч в сетку — 1:1.



В дальнейшем шла более-менее равная игра. У "Челси" ощущался недостаток игрока, чтобы завершать комбинации команды.



Вскоре после начала второго тайма "Форест" упустил роскошный двойной момент. Морган Гиббс-Уайт нанес удар головой в штангу, а Крис Вуд не смог сгруппироваться, чтобы с пары метров добить мяч в ворота.



На 63-й минуте "синие" ответили своей любезностью. Головой замыкая подачу со штрафного, Тиаго Силва попал в штангу.



Делая ставку на контратаки, "лесники" выглядели острее, и на 74-й минуте им удалось выйти вперед. Каллум Хадсон-Одои ворвался в штрафную по левому краю и нанес удар из под Мало Гюсто — 2:1.



Однако в концовке "Форест" расслабился и был за это наказан. На 80-й минуте появившийся на замену Рахим Стерлинг вошел в штрафную с левого фланга, сместился мимо двух соперников и поразил дальний угол ворот — 2:2.



Прошло еще две минуты, и "Челси" вернул себе преимущество в счете. Рис Джеймс, другой вышедший со скамейки игрок, навесил к дальней штанге на голову Николасу Джексону — 2:3.



В остатке матча хозяева устроили навал, но реальных моментов не создали. Было уже слишком поздно.



"Форест" произвел хорошее впечатление своей игрой в атаке, но слишком легко пропустил дважды в концовке. Поэтому "лесники" и сражаются лишь за выживание, тогда как "Челси" устремлен на попадание в Европу.



"Ноттингем Форест" — "Челси". Отчет о матче