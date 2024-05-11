Гвардиола: "Гвардиол — лучший вингер на планете!"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола в шутку назвал своего защитника Йошко Гвардиола "лучшим вингером на планете".

В субботу "Сити" разгромил на выезде "Фулхэм" со счетом 0:4, сделав шаг к очередному титулу Премьер-Лиги.



Наибольший вклад в эту победу сделал Гвардиол, оформивший дубль. Йошко в очередной раз вышел на позицию левого защитника и произвел впечатление на своего наставника подключениями в атаку.



"Первый гол... Мы подписали лучшего вингера на планете!"



"После "Вулверхэмптона", когда игроки получили три дня выходных, он был единственным, кто приехал на тренировочную базу для восстановительных процедур".



"Мы совершили невероятное приобретение на много, много лет вперед".



"Во втором тайме он не был на высоте и совершил много потерь. Будучи защитником, ты должен играть плотнее".



"Мы более чем приветствуем то, что он забивает голы, но он должен действовать плотнее. Ему 21 год, и он прибавит", — цитирует Гвардиолу Evening Standard.