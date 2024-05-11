Гвардиола: "Наша судьба в наших руках"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола доволен, что его команда победила "Фулхэм" и сохранила инициативу в чемпионской гонке Премьер-Лиги.

В субботу "Сити" сокрушил "Фулхэм" со счетом 0:4, и теперь до завершения сезона "горожанам" остается сыграть против "Тоттенхэма" на выезде и "Вест Хэма" дома.



Любая осечка в этих двух оставшихся матчах может быть чревата для "Сити" упущенным титулом, однако Гвардиола и его игроки комфортно себя чувствуют под таким давлением.



"С тех пор, как "Арсенал" проиграл "Астон Вилле", наша судьба находится в наших руках".



"Мы хотим, чтобы в заключительном матче против "Вест Хэма" судьба все еще была в наших руках. Это будет сложно, но мы готовы к этому испытанию".



"Моим игрокам нравится играть под давлением, они привыкли к этому. Игроки наслаждаются этим ощущением".



"В этом сезоне все по-прежнему — мы не думаем ни о чем другом, кроме следующего матча. Наш фокус на том, чтобы выиграть следующий матч, а затем посмотрим. Мы отправимся в Лондон (во вторник), чтобы попытаться победить", — цитирует Гвардиолу The Independent.