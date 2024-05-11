"Бернли" проиграл "Тоттенхэму" и вылетел из Премьер-Лиги
"Тоттенхэм" прервал свою серию из четырех поражений подряд и, одержав волевую победу над "Бернли" со счетом 2:1, проводил команду Венсана Компани назад в Чемпионшип.
По сравнению с поражением 4:2 от "Ливерпуля" в стартовый состав "шпор" вернулись Оливер Скипп и Джеймс Мэддисон, заменив Эмерсона Рояла и Родриго Бентанкура.
Наставник "бордовых" Венсан Компани ограничился единственной перестановкой в старте, выпустив Чарли Тэйлора вместо Джоша Браунхилла.
Матч начался с момента Мэддисона, под выстрел которого бросился защитник. "Бернли" ответил ударом головой Витиньо, но Гульельмо Викарио потащил мяч из под перекладины, а Кристиан Ромеро не позволил сопернику сыграть на добивании.
"Тоттенхэм" смотрелся предпочтительнее, но на 25-й минуте пропустил. Сандер Берге отличной диагональной передачей вывел один на один Якоба Бруун Ларсена, и тот свой шанс не упустил — 0:1.
"Шпоры" не стали расстраиваться, довольно быстро отыгравшись. На 32-й минуте Педро Порро ворвался в чужую штрафную по правому краю и мощным ударом поразил ближний угол ворот — 1:1.
Счет обязывал играть гостей на победу, однако после перерыва у них почти не было моментов, если не считать удар головой Максима Эстева, когда мяч опустился за перекладиной.
Хозяева после перерыва тоже не могли похвастать изобилием моментов, но время от времени заставляли Аро Мурича вступать в игру, и на 82-й минуте голкипер "Бернли" не выручил, когда Микки Ван де Вен получил мяч по подступах к штрафной, вошел в площадку и нанес обводящий удар с левой ноги — 2:1.
Несмотря на призрачные шансы достичь своих турнирных целей, обеим командам нужна была победа. В итоге верх взял "Тоттенхэм", и это выглядит справедливо — "Бернли" был беззуб большую часть матча.
"Тоттенхэм" — "Бернли". Отчет о матче
11.05.2024 19:00
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РОССИЯ
ПУТИН
ЛИВЕРПУЛЬ
ВОИНЫ СВЕТА, ВОИНЫ ДОБРА
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Jackson ебланат конечно
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ПРЯМО СЕЙЧАС ПОД ХАРЬКОВОМ НАЧАЛСЯ НАСТОЯЩИЙ АД ДЛЯ ВСУ.
Военкор WarGonzo сообщает следующее :
«Прямо сейчас мы наступаем на Харьковском направлении, хохлы сидят в норах, выкуриваем оттуда разным вооружением, очень много трупов ВСУ, такого накала боёв не было не в Мариуполе, не в Бахмуте, просто посмотрите что творится с боевиками ВСУ, зрелище не для слабонервных, разорванные тела валяются везде».
Прямо сейчас я публикую первые кадры с места боя, от противника не осталось ничего, всюду валяются оторванные конечности, маленький клочок земли просто завален трупами солдат ВСУ и иностранных наёмников, кадры максимально жестокие и мы рекомендуем посмотреть их всем, вы суки ответите за обстрелы Белгорода !
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Харьковское направление
В Харькове и области крайняя нервозная обстановка. Существенное продвижение ВС России и недостоверные данные от украинских властей, а также запоздалая эвакуация мирного населения, которым прикрываются ВСУ, - все это служит причиной дезориентации жителей региона.
Укрывайтесь в подвалах. Избегайте мест скопления ВСУ. Запасайтесь водой и медикаментами, продуктами.
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Бадиашиль – г0вн0, баля тот же Пудрич, только в защите
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еще и оффсайд не зафиксировали п1дарасы аххахаа
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Один из самых печальных дней в году. Мы сражались как львы настоящие, но удача сегодня была против нас!
Ну ничего. В следующем году чемпионшип наш! BURNLEY BURNLEY BURNLEY
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членси на стандартах ета п13дец
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сейчас только увидел, чупси уже выше рогатых)))
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ахахаха МУДРИКЯО
ОРУУУ
НУ ПАЛМЕР ГЕНИЙ п3дц
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Вперед пенсы
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никогда не понимал, зачем в гостевую форму одевать , если команда хозяин к примеру играет в красном, а гости в синем?
понятно если членси играет против условного евертона, то офк тут надо одеть гостевую. Но нахуя гостевую одевать, когда играешь против команды в красной форме? против арса же не одевали, или лузерхуя там я х3...
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Даже Хадсон-Помои в основе) посмотрим на нашего бывшего топаря нереального
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я вот хочу чтобы ЧЕЛСИ в Лигу КОНФЕРЕНЦИЙ отобрались
но походу придется в обоссаной лиге европы играть/
уехухеехухеууееуеуеууееуее
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Братья-колбасники празднуют титул, но вместе с нами готовы поддержать ФК "ГЕГЕМОНСИ" в этот солнечный субботний вечер. Верим в победу!
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Вперёд ЧЕЛСИ!!!
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НАХУЮСКАКАЛСИ = говно и лохи.
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Долбаеб на тренере Ноттингема. Вуд - true-blue blue. Ноттингем будет без атаки
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Дождались матч тура!!! Гол Джексона и Палмера и по домам
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У Виллы Пуль и КП - шансов мало. Шпорам надо просто выносить Сити и кто там ещё.
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