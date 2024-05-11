"Бернли" проиграл "Тоттенхэму" и вылетел из Премьер-Лиги

Микки Ван де Вен "Тоттенхэм" прервал свою серию из четырех поражений подряд и, одержав волевую победу над "Бернли" со счетом 2:1, проводил команду Венсана Компани назад в Чемпионшип.

По сравнению с поражением 4:2 от "Ливерпуля" в стартовый состав "шпор" вернулись Оливер Скипп и Джеймс Мэддисон, заменив Эмерсона Рояла и Родриго Бентанкура.

Наставник "бордовых" Венсан Компани ограничился единственной перестановкой в старте, выпустив Чарли Тэйлора вместо Джоша Браунхилла.

Матч начался с момента Мэддисона, под выстрел которого бросился защитник. "Бернли" ответил ударом головой Витиньо, но Гульельмо Викарио потащил мяч из под перекладины, а Кристиан Ромеро не позволил сопернику сыграть на добивании.

"Тоттенхэм" смотрелся предпочтительнее, но на 25-й минуте пропустил. Сандер Берге отличной диагональной передачей вывел один на один Якоба Бруун Ларсена, и тот свой шанс не упустил — 0:1.

"Шпоры" не стали расстраиваться, довольно быстро отыгравшись. На 32-й минуте Педро Порро ворвался в чужую штрафную по правому краю и мощным ударом поразил ближний угол ворот — 1:1.

Счет обязывал играть гостей на победу, однако после перерыва у них почти не было моментов, если не считать удар головой Максима Эстева, когда мяч опустился за перекладиной.

Хозяева после перерыва тоже не могли похвастать изобилием моментов, но время от времени заставляли Аро Мурича вступать в игру, и на 82-й минуте голкипер "Бернли" не выручил, когда Микки Ван де Вен получил мяч по подступах к штрафной, вошел в площадку и нанес обводящий удар с левой ноги — 2:1.

Несмотря на призрачные шансы достичь своих турнирных целей, обеим командам нужна была победа. В итоге верх взял "Тоттенхэм", и это выглядит справедливо — "Бернли" был беззуб большую часть матча.

"Тоттенхэм" — "Бернли". Отчет о матче


Метки Бернли, обзор матча, Премьер-Лига, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 11.05.2024 19:00

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Последние комментарии:




  1. mafia-fake 11.05.2024 20:04 # mafia-fake
    РОССИЯ
    ПУТИН
    ЛИВЕРПУЛЬ



    ВОИНЫ СВЕТА, ВОИНЫ ДОБРА

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  2. deman82 11.05.2024 20:01 # deman82
    Jackson ебланат конечно

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  3. thegodmother 11.05.2024 20:00 # thegodmother
    ПРЯМО СЕЙЧАС ПОД ХАРЬКОВОМ НАЧАЛСЯ НАСТОЯЩИЙ АД ДЛЯ ВСУ.

    Военкор WarGonzo сообщает следующее :

    «Прямо сейчас мы наступаем на Харьковском направлении, хохлы сидят в норах, выкуриваем оттуда разным вооружением, очень много трупов ВСУ, такого накала боёв не было не в Мариуполе, не в Бахмуте, просто посмотрите что творится с боевиками ВСУ, зрелище не для слабонервных, разорванные тела валяются везде».

    Прямо сейчас я публикую первые кадры с места боя, от противника не осталось ничего, всюду валяются оторванные конечности, маленький клочок земли просто завален трупами солдат ВСУ и иностранных наёмников, кадры максимально жестокие и мы рекомендуем посмотреть их всем, вы суки ответите за обстрелы Белгорода !

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  4. fiezzo 11.05.2024 19:53 # fiezzo
    Харьковское направление

    В Харькове и области крайняя нервозная обстановка. Существенное продвижение ВС России и недостоверные данные от украинских властей, а также запоздалая эвакуация мирного населения, которым прикрываются ВСУ, - все это служит причиной дезориентации жителей региона.

    Укрывайтесь в подвалах. Избегайте мест скопления ВСУ. Запасайтесь водой и медикаментами, продуктами.

    (ответить)

  5. sellman 11.05.2024 19:49 # sellman
    Бадиашиль – г0вн0, баля тот же Пудрич, только в защите

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  6. thegodfather 11.05.2024 19:49 # thegodfather
    еще и оффсайд не зафиксировали п1дарасы аххахаа

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  7. burnley 11.05.2024 19:48 # burnley
    Один из самых печальных дней в году. Мы сражались как львы настоящие, но удача сегодня была против нас!

    Ну ничего. В следующем году чемпионшип наш! BURNLEY BURNLEY BURNLEY

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  8. thegodfather 11.05.2024 19:47 # thegodfather
    членси на стандартах ета п13дец

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  9. scauzer11 11.05.2024 19:41 # scauzer11
    сейчас только увидел, чупси уже выше рогатых)))

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  10. thegodfather 11.05.2024 19:39 # thegodfather
    ахахаха МУДРИКЯО
    ОРУУУ

    НУ ПАЛМЕР ГЕНИЙ п3дц

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  11. lovrentiy 11.05.2024 19:36 # lovrentiy
    Вперед пенсы

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  12. thegodfather 11.05.2024 19:33 # thegodfather
    никогда не понимал, зачем в гостевую форму одевать , если команда хозяин к примеру играет в красном, а гости в синем?

    понятно если членси играет против условного евертона, то офк тут надо одеть гостевую. Но нахуя гостевую одевать, когда играешь против команды в красной форме? против арса же не одевали, или лузерхуя там я х3...

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  13. skydreams 11.05.2024 19:31 # skydreams
    Даже Хадсон-Помои в основе) посмотрим на нашего бывшего топаря нереального

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  14. thegodfather 11.05.2024 19:30 # thegodfather
    я вот хочу чтобы ЧЕЛСИ в Лигу КОНФЕРЕНЦИЙ отобрались

    но походу придется в обоссаной лиге европы играть/
    уехухеехухеууееуеуеууееуее

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  15. skydreams 11.05.2024 19:29 # skydreams
    Братья-колбасники празднуют титул, но вместе с нами готовы поддержать ФК "ГЕГЕМОНСИ" в этот солнечный субботний вечер. Верим в победу!

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  16. skydreams 11.05.2024 19:27 # skydreams
    Вперёд ЧЕЛСИ!!!

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  17. hammersmith 11.05.2024 19:27 # hammersmith
    НАХУЮСКАКАЛСИ = говно и лохи.

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  18. takernotagiver 11.05.2024 19:27 # takernotagiver
    Долбаеб на тренере Ноттингема. Вуд - true-blue blue. Ноттингем будет без атаки

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  19. skydreams 11.05.2024 19:23 # skydreams
    Дождались матч тура!!! Гол Джексона и Палмера и по домам

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  20. alexomck 11.05.2024 19:23 # alexomck
    У Виллы Пуль и КП - шансов мало. Шпорам надо просто выносить Сити и кто там ещё.

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