"Бернли" проиграл "Тоттенхэму" и вылетел из Премьер-Лиги

"Тоттенхэм" прервал свою серию из четырех поражений подряд и, одержав волевую победу над "Бернли" со счетом 2:1, проводил команду Венсана Компани назад в Чемпионшип.

По сравнению с поражением 4:2 от "Ливерпуля" в стартовый состав "шпор" вернулись Оливер Скипп и Джеймс Мэддисон, заменив Эмерсона Рояла и Родриго Бентанкура.



Наставник "бордовых" Венсан Компани ограничился единственной перестановкой в старте, выпустив Чарли Тэйлора вместо Джоша Браунхилла.



Матч начался с момента Мэддисона, под выстрел которого бросился защитник. "Бернли" ответил ударом головой Витиньо, но Гульельмо Викарио потащил мяч из под перекладины, а Кристиан Ромеро не позволил сопернику сыграть на добивании.



"Тоттенхэм" смотрелся предпочтительнее, но на 25-й минуте пропустил. Сандер Берге отличной диагональной передачей вывел один на один Якоба Бруун Ларсена, и тот свой шанс не упустил — 0:1.



"Шпоры" не стали расстраиваться, довольно быстро отыгравшись. На 32-й минуте Педро Порро ворвался в чужую штрафную по правому краю и мощным ударом поразил ближний угол ворот — 1:1.



Счет обязывал играть гостей на победу, однако после перерыва у них почти не было моментов, если не считать удар головой Максима Эстева, когда мяч опустился за перекладиной.



Хозяева после перерыва тоже не могли похвастать изобилием моментов, но время от времени заставляли Аро Мурича вступать в игру, и на 82-й минуте голкипер "Бернли" не выручил, когда Микки Ван де Вен получил мяч по подступах к штрафной, вошел в площадку и нанес обводящий удар с левой ноги — 2:1.



Несмотря на призрачные шансы достичь своих турнирных целей, обеим командам нужна была победа. В итоге верх взял "Тоттенхэм", и это выглядит справедливо — "Бернли" был беззуб большую часть матча.



"Тоттенхэм" — "Бернли". Отчет о матче