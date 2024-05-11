Почеттино признал, что неопределенность с его будущим мешает работе

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино признал, что неопределенность с его будущим мешает его работе.

Последние месяцы пресса непрерывно спекулирует насчет возможного увольнения Почеттино, называя Жозе Моуриньо, Томаса Тухеля и Рубена Аморима в качестве его возможных сменщиков.



Самого Почеттино это ничуть не напрягает, однако Маурисио чувствует, что люди вокруг поддаются влиянию этих слухов.



"Это нестабильность, при которой нам (штабу Почеттино) комфортно работается. Мы всегда будем стараться помогать изо всех сил. Это правда, что в последние месяцы этот вопрос (с будущим Почеттино) всегда возникал".



"Слухи нужно заканчивать. Если это неправда, но слухи все равно есть, значит они есть с какой-то целью".



"Вы спросите, влияет ли это на меня? На меня это не влияет. Влияет ли это на людей, которые работают с нами? Думаю, да, потому что в конце концов ты можешь прикончить слухи, уволив меня, так что это не проблема. Это случается во многих клубах", — цитирует Почеттино Evening Standard.