Хау уверен, что Гимараэс и Исак останутся в "Ньюкасле"

Наставник "Ньюкасла" Эдди Хау уверен, что его клуб сохранит полузащитника Бруно Гимараэса и нападающего Александера Исака.

Согласно слухам, Исак является приоритетной целью "Арсенала" по укреплению нападения, тогда как Гимараэса сватают в различные топ-клубы, включая "Манчестер Сити" и ПСЖ.



Хау признает, что "Ньюкасл" находится од давлением правил финансового фейр-плей Премьер-Лиги, но все равно ожидает, что оба ключевых игрока останутся на "Сент-Джейс Парк".



"Я не знаю, почему так много новостей о том, что наши игроки будут целями для других клубов. Я строю планы, исходя из того, что они (Гимараэс и Исак) будут здесь. Все мои планы подразумевают, что они будут частью команды. Мы хотим создать команду, действительно успешную команду, поэтому мы не хотим продавать своих лучших игроков. Это имеет огромное значение для нас, потому что продажа таких игроков значительно бы отбросила нас назад, и нам бы пришлось начинать заново".



"Это не так, что у клуба есть слабое место, которое заставит нас продать кого-либо. Да, есть правила финансового фейр-плей, и мы должны соблюдать их, как и любой другой. Поэтому я и сказал, что очень сложно делать прогнозы на это лето. Однако ни у кого в этом футбольном клубе нет желания продавать наших лучших игроков", — цитирует Хау Daily Mail.