"Сити" разгромил на выезде "Фулхэм"
"Манчестер Сити" сокрушил на выезде "Фулхэм" со счетом 0:4, приблизившись к четвертому подряд титулу Премьер-Лиги.
"Дачники" из-за травмы недосчитались Саши Лукича, чье место в стартовом составе занял Бобби Декордова-Рид, при этом получив капитанскую повязку.
Одно изменение произошло и в старте у "горожан". Это Рубен Диаш появился вместо переместившегося в запас Кайла Уолкера.
"Фулхэм" неплохо выглядел в начале матча, не прижимался к своим воротам и не позволял "Сити" создавать моменты. Однако гостям хватило одного шанса, чтобы открыть счет. На 13-й минуте Йошко Гвардиол сыграл в стенку с Кевином Де Брюйне, ворвался в штрафную, продвинулся до 11-метровой отметки и закатил мяч в ворота — 0:1.
В дальнейшем "горожане" полностью контролировали игру и почти не уходили с чужой половины поля, но предпочитали действовать надежно.
В результате за весь первый тайм "дачники" не нанесли ни одного удара, даже неточного, но, по крайней мере, не позволили сопернику забить второй.
В перерыве главный тренер "Фулхэма" Марку Силва выпустил Тома Кэрни и Адаму Траоре, и эти замены оказали позитивное влияние на игру хозяев, которые активизировались и стали пытаться атаковать.
Однако тот факт, что игра стала чуть более открытой, оказался на руку "Сити". На 59-й минуте Жоау Палинья срубил Бернарду Силву на границе штрафной площади, но мяч удобно отскочил к Филу Фодену, который пробил в касание в притирку со штангой — 0:2.
Вскоре Эрлинг Холанд мог забить третий гол своей команды, но удар из выгодной позиции у норвежского нападающего вышел неточным.
На 71-й минуте счет все-таки стал крупным. Силва выполнил заброс к дальней штанге, а Гвардиол в падении вытянутой ногой направил мяч в угол ворот — 0:3.
Уже в компенсированное время Исса Диоп сбил в своей штрафной Хулиана Альвареса и получил вторую желтую карточку. Сам же пострадавший реализовал назначенный пенальти — 0:4.
"Сити" продолжает выглядеть хорошо смазанной машиной, которая не дает сбоя. "Горожане" выполнили свою задачу и сделали это сверхуверенно, ничего не позволив "Фулхэму".
"Фулхэм" — "Манчестер Сити". Отчет о матче
11.05.2024 16:30
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Последние комментарии:
Отличная игра! КОРОЛИ!!!
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поздравляю гейбоя
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Ман Сити с чемпионством!
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толку, если завтра Арсенал опять на первое выйдет. у Сити коленки трясутся, раньше играть надо было.
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КОРОЛИ!!!
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Американец перепутал лисят с котятами и принес ветеринарам
‌Заботливый американец привел находившихся на улице маленьких диких лисят в ветеринарную клинику. Мужчина подумал, что это чьи-то домашние питомцы, которые потерялись и нуждаются в помощи. Утверждается, что он и вовсе принял их за… котят.
Специалисты клиники, осмотрев неожиданных пациентов, пришли к выводу, что это дикие животные, и чересчур сердобольный житель Аризоны не только не помог им, но, наоборот, нанес вред тем, что изъял из привычных им условий. Вероятно, они оказались таким образом отлучены от кормящей матери.
Вернуть без последствий лисят к родительнице было уже невозможно, так что зоозащитники передали их под присмотр ветеринаров. Когда животные достаточно подрастут и окрепнут, их постараются с соблюдением всех правил безопасности вернуть в дикую природу.
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