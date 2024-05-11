"Сити" разгромил на выезде "Фулхэм"

"Манчестер Сити" сокрушил на выезде "Фулхэм" со счетом 0:4, приблизившись к четвертому подряд титулу Премьер-Лиги.

"Дачники" из-за травмы недосчитались Саши Лукича, чье место в стартовом составе занял Бобби Декордова-Рид, при этом получив капитанскую повязку.



Одно изменение произошло и в старте у "горожан". Это Рубен Диаш появился вместо переместившегося в запас Кайла Уолкера.



"Фулхэм" неплохо выглядел в начале матча, не прижимался к своим воротам и не позволял "Сити" создавать моменты. Однако гостям хватило одного шанса, чтобы открыть счет. На 13-й минуте Йошко Гвардиол сыграл в стенку с Кевином Де Брюйне, ворвался в штрафную, продвинулся до 11-метровой отметки и закатил мяч в ворота — 0:1.



В дальнейшем "горожане" полностью контролировали игру и почти не уходили с чужой половины поля, но предпочитали действовать надежно.



В результате за весь первый тайм "дачники" не нанесли ни одного удара, даже неточного, но, по крайней мере, не позволили сопернику забить второй.



В перерыве главный тренер "Фулхэма" Марку Силва выпустил Тома Кэрни и Адаму Траоре, и эти замены оказали позитивное влияние на игру хозяев, которые активизировались и стали пытаться атаковать.



Однако тот факт, что игра стала чуть более открытой, оказался на руку "Сити". На 59-й минуте Жоау Палинья срубил Бернарду Силву на границе штрафной площади, но мяч удобно отскочил к Филу Фодену, который пробил в касание в притирку со штангой — 0:2.



Вскоре Эрлинг Холанд мог забить третий гол своей команды, но удар из выгодной позиции у норвежского нападающего вышел неточным.



На 71-й минуте счет все-таки стал крупным. Силва выполнил заброс к дальней штанге, а Гвардиол в падении вытянутой ногой направил мяч в угол ворот — 0:3.



Уже в компенсированное время Исса Диоп сбил в своей штрафной Хулиана Альвареса и получил вторую желтую карточку. Сам же пострадавший реализовал назначенный пенальти — 0:4.



"Сити" продолжает выглядеть хорошо смазанной машиной, которая не дает сбоя. "Горожане" выполнили свою задачу и сделали это сверхуверенно, ничего не позволив "Фулхэму".



"Фулхэм" — "Манчестер Сити". Отчет о матче