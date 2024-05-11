Дэвид Мойес не собирается на пенсию

Главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес заявил, что не собирается завершать карьеру.

В минувший понедельник "Вест Хэм" объявил, что истекающий в конце сезона контракт Мойеса продлен не будет. Дэвид покидает лондонский клуб, где он трудился с декабря 2019.



Мойес называет это решение "правильным для обеих сторон", однако 61-летний шотландец уже помышляет о новой работе.



"В футболе всегда есть много вещей, которые можно было сделать гораздо лучше. Но, слушайте, мне очень комфортно в этой ситуации. Мне комфортно с руководством, и в данный момент все в порядке. Таков футбол".



"Это правильное решение для обеих сторон, для меня и для клуба, и наши пути разойдутся после действительно хороших четырех с половиной лет".



"Хочу ли я продолжать тренировать? Моим ответом будет "да". Я хочу и дальше участвовать в футбольной жизни. Я по-настоящему люблю футбол", — цитирует Мойеса BBC.