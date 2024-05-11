Постекоглу: "Тоттенхэм" — не клуб Лиги Чемпионов"

Наставник "Тоттенхэма" Анге Постекоглу заявил, что "шпоры" не являются клубом Лиги Чемпионов.

"Тоттенхэм" проиграл все четыре последних матча в Премьер-Лиге и теперь сохраняет только математические шансы потеснить "Астон Виллу" с четвертого места.



Но даже если "Тоттенхэму" удастся совершить чудо на финише, Постекоглу убежден, что "шпоры" не соответствуют уровню элитного европейского турнира.



"Если ты финишируешь четвертым и попадешь в Лигу Чемпионов, это не сделает тебя клубом Лиги Чемпионов, по моему мнению. Это просто даст тебе возможность выступить там. На мой взгляд, требуется нечто большее, чем финишировать четвертым один год, чтобы быть клубом Лиги Чемпионов и соответствовать этому уровню".



"Верю ли я, что прямо сейчас мы являемся клубом Лиги Чемпионов? Нет, мы не являемся. Таково мое убеждение".



"Нам все еще предстоит проделать большую работу. Это не значит, что я не хочу вывести нас в Лигу Чемпионов. Это самоесобой разумеется, учитывая то, что я хочу создать здесь. Если мы финишируем четвертыми и попадем в Лигу Чемпионов, это не изменит моего взгляда на то, что нам нужно сделать летом. Я четко это понимаю", — цитирует Постекоглу The Telegraph.