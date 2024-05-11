Жоржиньо призвал "Арсенал" дать новый контракт Артете

Полузащитник "Арсенала" Жоржиньо призвал свой клуб предложить новый контракт главному тренеру Микелю Артете.



Накануне "Арсенал" объявил, что Жоржиньо заключил с клубом новый контракт. За полтора сезона на "Эмирейтс" экс-игрок "Челси" увидел, как "канониры" превратились в реального претендента на титул Премьер-Лиги.



Теперь Жоржиньо хочет, чтобы его примеру последовал Артета, который и является главным творцом преображения "Арсенала" и от действующего контракта которого остается один год.



"Думаю, он должен остаться здесь гораздо подольше. Я чувствую, что ему хорошо здесь, и я честно не представляю его уход".



"Клубу действительно важно, чтобы он остался, потому что он — вместе с Эду, руководством и всем клубом — создал нечто особенное. Я не верю, что он сам хочет уйти".



То, что он здесь делает с момента своего перехода, невероятно. Это не случайность, что мы там, где находимся. Это был такой длинный процесс, и он очень хорошо ладит с клубом, с командой, с фанатами".



"Все работает действительно хорошо, потому что каждый устремлен в одном направлении. Каждый привносит свою маленькую долю, чтобы просто сделать команду лучше и чего-нибудь достичь", — цитирует Жоржиньо Evening Standard.