"Аль-Хиляль" уверен в покупке Ришарлисона

"Аль-Хиляль" из Саудовской Аравии сделает предложение о покупке нападающего "Тоттенхэма" Ришарлисона грядущим летом.

Как сообщает Daily Mail в эксклюзивном материале, "Аль-Хиляль" интересовался Ришарлисоном еще в январе, потеряв с тяжелой травмой колена его партнера по сборной Бразилии Неймара.



Летом "Аль-Хиляль", находящийся на пороге чемпионства в саудовской лиге, предпримет новую попытку заполучить Ришарлисона, который уже едва ли сыграет за "Тоттенхэм" в этом сезоне ввиду травмы икроножной мышцы.



Утверждается, что "Аль-Хиляль" уверен в приобретении Ришарлисона, несмотря на то, что пока не делал официальных запросов насчет 27-летнего бразильца, у которого остается еще три года по контракту.



При этом "Тоттенхэм" открыт к предложениям по Ришарлисону, который был куплен у "Эвертона" за 60 миллионов фунтов летом 2022.



Добавим, Ришарлисон забил 11 голов в этом сезоне Премьер-Лиги, в прошлый уикенд против "Ливерпуля" отличившись впервые за три месяца.