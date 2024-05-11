Невилл считает, что победа в финале Кубка Англии может стать катализатором успехов МЮ

Легенда "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл считает, что победа в финале Кубка Англии 25 мая может стать катализатором дальнейших успехов клуба с "Олд Траффорд".

"Юнайтед" весьма неудачно проводит этот сезон, уже утратив шансы на попадание в Лигу Чемпионов. Однако "красные дьяволы" все еще могут подправить впечатление о себе, если победят "Сити" в финале Кубка Англии.



Невилл не сомневается, что славные времена вернутся на "Олд Траффорд", и Гари допускает, что матч на "Уэмбли" в конце мая как раз станет началом нового успешного цикла для "Юнайтед".



"Манчестер Юнайтед" снова начнет побеждать. Я уверен в этом как в восходе солнца".



"Я не знаю, когда. Насчет этого не может быть гарантий, но я знаю, что такие вещи происходят циклами".



"Все свое детство я наблюдал, как "Ливерпуль", "Эвертон" и "Арсенал" выигрывают трофеи, выигрывают старый Дивизион Один, и я был терпелив".



"Мне пришлось ждать до своих 18-19 лет, когда "Манчестер Юнайтед" впервые в моей жизни выиграл титул лиги. Затем мы выиграли кучу титулов лиги, а теперь не выигрываем их уже 10 лет".



"Я прекрасно знаю, что "Манчестер Юнайтед" снова будет выигрывать трофеи. Надеюсь, еще при моей жизни. У нас все будет в порядке, как и в "Ливерпуле", как и в "Арсенале".



"Эти великие клубы нельзя потопить. Извините, но они слишком большие, они слишком устоявшиеся, у них великая история, и у них бывают сложные периоды".



"Слушайте, через три-четыре недели будет финал Кубка Англии против "Манчестер Сити", и это такой тяжелый матч, потому что мы знаем, насколько хорош "Сити", но если они преподнесут сюрприз, то кто знает, к чему это может привести".



"Знаете, в сезоне 1989/90 сэр Алекс Фергюсон выиграл Кубок Англии, и это вселило веру в него, в группу игроков".



"Затем они выиграли Кубок обладателей кубков, затем Кубок Лиги, и в конце концов они выиграли титул лиги".



"Это строилось кирпичик за кирпичиком, шаг за шагом, и начало этого может быть прямо за углом — или на расстоянии в несколько лет, но "Манчестер Юнайтед" снова будет побеждать. Это неизбежно", — цитирует Невилла The Independent.