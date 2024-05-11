Постекоглу не даст поблажку "Сити"

Наставник "Тоттенхэма" Анге Постекоглу пообещал, что не даст поблажку "Манчестер Сити" в матче Премьер-Лиги в следующий вторник.

В данный момент "Сити" уступает одно очко лидирующему в Премьер-Лиге "Арсеналу", но имеет в запасе один матч, которым как раз станет выезд к "Тоттенхэму" в следующий вторник.



Отобрав очки у "Сити", "Тоттенхэм" может вернуть инициативу в чемпионской гонке своим соседям из "Арсенала", тогда как сами "шпоры" с высокой вероятностью даже не попадут Лигу Чемпионов.



Несмотря на всю сложность своей ситуации, Постекоглу не собирается снимать ногу с педали газа и хочет завершить сезон как можно лучше.



"Я здесь сражаюсь зубами и когтями каждый день за все, что могу обеспечить этому футбольному клубу, потому что это моя обязанность. Я бы не воздержался ни от одного дела, даже самого безнадежного, потому что иначе я бы увиливал от исполнения своих обязанностей. Я хочу, чтобы мы сильно завершили сезон. Я хочу, чтобы мы постарались выиграть эти три футбольных матча, а там посмотрим, к чему это нас приведет".



"Означают ли четыре поражения подряд, что "Тоттенхэм" бросил играть? Это суровый термин. Это значит, что я приезжаю сюда в 12 часов, беру латте, возвращаюсь домой и просто даю игрокам потренироваться? Я ничего не бросаю".



"Я никогда не говорил, что мне все равно, попадем ли мы в топ-4. Я лишь говорил, что попадание в топ-4 не будет значить, что мы стали командой, которой я хочу нас видеть в следующем году. Это не то, что определяет нас. Я не сдаюсь, и я был бы удивлен, если бы кто-нибудь на моем месте демонстрировал самоотдачу менее 100 процентов, потому что иначе ты неминуемо потерпишь неудачу", — цитирует Постекоглу The Telegraph.