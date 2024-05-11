Клопп — о промахах Нуньеса: "Это невезение"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заступился за своего нападающего Дарвина Нуньеса.

Последние дни будущее 24-летнего Нуньеса было предметом интенсивных спекуляций, потому что Дарвин удалил из своего инстаграма все фотографии с упоминанием "Ливерпуля", а желтая пресса принялась сватать его в "Барселону".



Однако Клопп совершенно не придает значения газетным заголовкам, а промахи Нуньеса — вроде загубленного выхода один на один против "Тоттенхэма" в прошлый уикенд — считает неотъемлемой частью карьеры игрока.



"Это не спекуляции. Это нечто снаружи, потому что я ничего не знаю об этом".



"Прямо сейчас нет никаких спекуляций — просто такова ситуация, в которой мы находимся. Определенно, Дарвин не рад тому промаху. Скажем так, ему не повезло, ему не повезло в столь многих ситуациях, когда он все делал правильно, но мяч все равно не шел в сетку".



"Это действительно тяжело для молодого человека. У него большие ожидания в отношении себя... У него нет альтернативы, кроме как преодолеть это, и именно это он делает прямо сейчас. Мы стараемся помочь ему изо всех сил, но ты должен преодолеть это, каждый должен преодолеть это".



"Это часть карьеры футболиста. Хорошая сторона этой проблемы в том, что он постоянно имеет эти моменты, а значит он настолько хорош. Если бы он был хуже, то не имел бы эти моменты. Но он хорош, и у него есть эти моменты".



"Он забил 18 голов. Это не так уж плохо! Поскольку он обладает таким большим мастерством, каждый говорит (при промахе): "Эх, снова!" Никому не нравится это, но это часть карьеры", — цитирует Клоппа Daily Mail.