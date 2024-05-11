Гвардиола заставил игроков тренироваться на поле с высокой и сухой травой

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал, что его команда готовилась к выездному матчу против "Тоттенхэма", тренируясь на поле с высокой и сухой травой.

Когда "Сити" навещал "Фулхэм" в прошлом сезоне, Гвардиола жаловался, что трава на "Крэйвен Коттадж" была "такой длинной и такой сухой".



Поэтому на сей раз Гвардиола решил подготовить свою команду заранее к тому, что газон будет тяжелым.



"Вчера мы провели часть тренировочного занятия на сухом поле с высокой травой, чтобы адаптироваться, чтобы почувствовать это".



"Затем мы вернулись на нормальную траву, и это была огромная разница. Огромная. Это совершенно по-другому".



"Это как играть на "Уимблдоне" (где травяные корты) и затем на "Ролан Гаррос" (где грунтовые корты). Мы должны адаптироваться. Пасы должны быть сильнее", — цитирует Гвардиолу Daily Mail.



Добавим, правила Премьер-Лиги гласят, что трава на стадионах в дни матчей не может быть выше 30 мм. Гвардиола предпочитает, чтобы на "Этихад" трава была высотой 20 мм.