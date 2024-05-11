Слот поселится в особняке Клоппа

Главный тренер "Фейеноорда" Арне Слот планирует поселиться в особняке Юргена Клоппа, когда приступит к работе в "Ливерпуле".

На своей пресс-конференции в пятницу Слот заявил, что его переход в "Ливерпуль" будет подтвержден в ближайшие дни. Арне предстоит продолжить дело Клоппа, который покидает мерсисайдский клуб в конце сезона.



Договорившись с "Ливерпулем" об условиях работы, теперь Слот вовсю планирует свой переезд. Как утверждает Daily Mirror, 45-летний голландец уже определился с местом жительства.



Слот получит не только работу Клоппа, но и его жилище. Речь идет об особняке стоимостью 4 миллиона фунтов в элитной деревне Формби, что находится в пригороде Ливерпуля.



Данный особняк принадлежит "Ливерпулю" и был куплен клубом у своего бывшего наставника Брендана Роджерса, который в свою очередь приобрел его у бывшего капитана "красных" Стивена Джеррарда. С 2015 года здесь живет Клопп со своей женой Уллой.



Особняк может похвастать семью спальнями, тремя гостиными, домашним кинотеатром, крытым бассейном и пейзажным парком.



Добавим, сам Клопп планирует больше времени проводить на Майорке, где два года назад он купил дом в городке Санта-Понса за 3.4 млн. фунтов.