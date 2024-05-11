Почеттино ожидает, что его будущее прояснится через неделю

Маурисио Почеттино Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино ожидает, что его будущее прояснится через одну неделю.

В данный момент "Челси" завершает очень непростой для себя сезон, скрасить который "синие" все еще могут попаданием в еврокубки.

Почеттино ожидает, что владельцы "Челси" не будут тянуть с решением насчет их дальнейшего сотрудничества, поэтому уже в следующий уикенд, когда завершится сезон Премьер-Лиги, Маурисио будет знать свою судьбу.

"Во-первых, это не мое решение, потому что, если владельцы думают меня сменить, то да, через неделю мы будем точно знать об этом".

"Это правда, что в последние месяцы этот вопрос (насчет будущего Почеттино) постоянно возникал", — цитирует Почеттино Sky Sports.


Метки Почеттино, тренеры, Челси

Автор mihajlo   

Дата 11.05.2024 07:00

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