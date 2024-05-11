Хендерсону, возможно, придется покинуть "Аякс"

Полузащитник сборной Англии Джордан Хендерсон может быть вынужден покинуть "Аякс" и вернуться на родину грядущим летом.

Хендерсон, бывший капитан "Ливерпуля", только в январе присоединился к "Аяксу", куда он перебрался после нескольких месяцев в саудовском "Аль-Иттифаке".



Контракт Хендерсона с "Аяксом" рассчитан до июня 2026, но амстердамский клуб оказался в сложной финансовой ситуации после того, как не смог квалифицироваться в Лигу Чемпионов или хотя бы Лигу Европы на будущий сезон.



А поскольку Хендерсон является одним из самых высокооплачиваемых игроков в "Аяксе", клуб с "Йохан Кройф Арены" обязан задуматься о расставании с 33-летним англичанином. Точно так же попросить на выход могут Стивена Бергвейна.



The Athletic добавляет, что Хендерсон и Бергвейн, купленный у "Тоттенхэма" летом 2022, пока не наблюдают признаков проекта, который им был обещан при переезде в Амстердам. "Аякс" находится в глубоком кризисе и даже до сих пор не определился с новым главным тренером, не сумев заманить свою цель номер один в лице Грэма Поттера.