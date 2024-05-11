37-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы

В субботу, 11 мая, восемью поединками стартует 37-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ФУЛХЭМ — МАНЧЕСТЕР СИТИ 14:30 Онлайн-трансляция Прогноз



"Фулхэм" выиграл только один из семи последних матчей в Премьер-Лиге (3 ничьи, 3 поражения). Беспроигрышная серия "Манчестер Сити" достигла 32 поединков во всех соревнованиях, и это рекорд клуба. "Горожане" выиграли все 15 последних встреч с "дачниками" с учетом всех турниров.



Полузащитник "Фулхэма" Саша Лукич пропустит этот матч из-за небольшой травмы икроножной мышцы. Харрисон Рид возобновил тренировки.



Лазарет "Сити" опустел после того, как первый номер Эдерсон решил свои проблемы с плечом.



ВУЛВЕРХЭМПТОН — КРИСТАЛ ПЭЛАС 17:00



"Вулверхэмптон" — единственная в топ-5 европейских лиг команда, которая не забивала из-за пределов штрафной в этом сезоне. "Кристал Пэлас" набрал 13 очков из 15 последних доступных. "Волки" проиграли четыре из пяти последних встреч с "орлами" в Премьер-Лиге (1 победа).



Пропустивший два месяца вингер "Вулверхэмптона" Педру Нету пока не готов вернуться после травмы задней поверхности бедра.



Защитник Марк Гехи может впервые за три месяца выйти в стартовом составе "Пэлас", уже появившись на замену против "Манчестер Юнайтед" в минувший понедельник. Джефферсон Лерма все еще лечится, но должен вернуться к заключительному матчу сезона.



ВЕСТ ХЭМ — ЛУТОН 17:00



После Нового года "Вест Хэм" выиграл лишь три из 17 матчей в Премьер-Лиге (7 ничьих, 7 поражений). "Лутон" может похвастать только одной победой в 15 последних поединках — 2:1 против "Борнмута" (4 ничьи, 10 поражений). "Шляпники" ни разу не выиграли в пяти последних выездах к "молотобойцам" в рамках чемпионата (3 ничьи, 2 поражения).



Защитники "Вест Хэма" Найеф Агерд и Константинос Мавропанос по-прежнему травмированы. Калвин Филлипс возвращается в "Манчестер Сити" на лечение.



Нападающий "Лутона" Чидози Огбене оправился после повреждения задней поверхности бедра. Дэн Поттс и Мадс Андерсен пока не готовы вернуться в строй.



ТОТТЕНХЭМ — БЕРНЛИ 17:00 Онлайн-трансляция Прогноз



"Тоттенхэм" потерпел четыре поражения кряду в Премьер-Лиге, и это худшая серия клуба с шести подряд в 2004 году. В этом сезоне английского первенства "Бернли" проиграл все 11 матчей против команд, которые сейчас находятся в топ-6. "Шпоры" выиграли все четыре последние домашние встречи с "бордовыми", ни разу не пропустив.



В лазарете "Тоттенхэма" остаются Фрэйзер Форстер, Бен Дэвис, Дестини Удоджи, Райан Сессеньон, Манор Соломон и Тимо Вернер. Для них всех сезон завершен.



Защитник "Бернли" Максим Эстев оправился после болезни. Лука Колеошо не успевает набрать форму к субботе. Амин Аль-Дахиль, Йордан Байер, Аарон Рэмси и Натан Редмонд команде не помогут.



НЬЮКАСЛ — БРАЙТОН 17:00



"Ньюкасл" может впервые с сезона 1958/59 забить в каждом домашнем матче в высшем дивизионе. "Брайтон" выиграл только два из 16 последних выездных поединков Премьер-Лиги (5 ничьих, 9 поражений). "Сороки" одержали две победы в двух последних домашних встречах с "чайками" в чемпионате.



Защитник "Ньюкасла" Киран Триппьер возобновил тренировки на этой неделе. Джамаал Ласселлс, Свен Ботман, Мэтт Таргетт, Льюис Майли и Джо Уиллок уже не сыграют в этом сезоне, Фабиан Шер — в этот уикенд.



Нападающий "Брайтона" Жоао Педро находится под вопросом. Может вернуться Тарик Лэмпти, но Ян Пол Ван Хекке, Джеймс Милнер и Адам Лаллана команде точно не помогут.



ЭВЕРТОН — ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД 17:00



С начала апреля "Эвертон" набрал 14 очков в Премьер-Лиге — только у "Арсенала" и "Манчестер Сити" больше (по 18). "Шеффилд Юнайтед" пропустил уже 100 голов, и это повторение антирекорда, установленного "Суиндоном" в сезоне Премьер-Лиги 1993/94. В 11 последних встречах "ирисок" и "клинков" в высшем дивизионе каждая из сторон одержала по четыре победы (3 ничьи).



Виталий Миколенко, Натан Паттерсон и Деле Алли уже не сыграют за "Эвертон" в этом сезоне.



Защитник "Шеффилд Юнайтед" Анел Ахмедходжич дисквалифицирован. Мейсон Холгейт не сыграет из-за условий своей аренды. Том Дэвис, Джон Иган и Даниэль Джеббисон уже тренируются, но могут не выйти на поле до следующего сезона.



БОРНМУТ — БРЕНТФОРД 17:00



48 очков "Борнмута" — рекорд клуба за сезон в высшем дивизионе. "Брентфорд" проиграл только один из семи последних матчей в Премьер-Лиге (2 победы, 4 ничьи). "Вишенки" не одержали ни одной победы в шести последних встречах с "пчелами" в чемпионате.



"Борнмут" снова может рассчитывать на Ллойда Келли, Тайлера Адамса и Маркуса Тавернье. Милош Керкез продолжает отбывать дисквалификацию.



Защитник "Брентфорда" Аарон Хики пропустит остаток сезона. Кристоффер Айер сыграет в маске ввиду перелома носа. Матиас Йенсен выздоровел и может попасть в заявку.



НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ — ЧЕЛСИ 19:30



Пять из восьми своих побед в этом сезоне Премьер-Лиги "Ноттингем Форест" одержал против команд, которые сейчас располагаются в верхней половине таблицы. "Челси" потерпел лишь одно поражение в 12 последних матчах чемпионата — 5:0 от "Арсенала" в апреле (6 побед, 5 ничьих). "Синие" одержали только две победы в 10 последних выездах к "лесникам" в чемпионате (4 ничьи, 4 поражения).



Защитник "Форест" Неко Уильямс не успевает залечить свое бедро. Тайво Авоньи вернулся после травмы еще в прошлый уикенд, выйдя на замену.



Капитан "Челси" Рис Джеймс возобновил тренировки, как и Лесли Угочукву. Роберт Санчес, Бен Чилуэлл, Весле Фофана, Ромео Лавиа и Энцо Фернандес значатся среди потерь.