Слот рассказал, когда будет подтвержден его переход в "Ливерпуль"

Главный тренер "Фейеноорда" Арне Слот ожидает, что его переход в "Ливерпуль" будет подтвержден в ближайшие дни.

Еще в конце апреля стало известно, что "Ливерпуль" согласовал с "Фейеноордом" компенсацию за Слота, которого "красные" определили в качестве преемника для Юргена Клоппа.



45-летний голландец уже не сомневается, что эта работа будет его, и призывает не волноваться из-за того, что официальное подтверждение запаздывает.



"Дело еще не вполне сделано, но это вопрос считанных дней".



"Это не так просто, как составить список покупок и пойти в магазин. Такого рода вещи должны быть тщательно выверенными по времени. Подтверждения пока нет, но не волнуйтесь, это, несомненно, произойдет в ближайшее время", — цитирует Слота ESPN.