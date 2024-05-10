Холанд отреагировал на критику насчет касаний мяча

Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд отреагировал на критику насчет количества касаний им мяча.

В своем втором сезоне за "Сити" Холанд забил 36 мячей во всех соревнованиях, что весьма впечатляет, но в то же время меркнет в сравнении с 52 голами Эрлинга в прошлой кампании.



Холанд нередко подвергался критике по ходу сезона. Некоторые эксперты указывали на то, что порой Эрлинг выглядит изолированным от остальной команды и мало касается мяча. Однако у 23-летнего норвежца есть другое мнение на этот счет.



"Всегда есть дискуссии о том, как много касаний мяча я совершил. Когда я забиваю, никто не говорит об этом, но когда я не забиваю, люди начинают считать мои касания".



"То, как люди говорят обо мне, является частью моей жизни, и я не могу контролировать это. Я просто должен сосредоточиться на том, что должен делать на поле, и моя работа — не быть как Родри, контролируя игру. Моя работа — быть в штрафной и завершать атаки. Именно на этом мой фокус, и мне все равно, что говорят люди".



"Я сосредоточен на том, чтобы помогать команде. В конце концов в футбол можно играть и без касаний мяча, даже если это звучит забавно. Ты можешь преуспеть с помощью движений, настроя и чтения игры. Это важные аспекты футбола".



"Дело не только в касаниях мяча. Конечно, ты должен касаться мяча, но я знаю свою роль в команде", — цитирует Холанда The Telegraph.