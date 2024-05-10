Джулиан Уорд возвращается к работе с "Ливерпулем"
Бывший спортивный директор "Ливерпуля" Джулиан Уорд возвращается к работе с мерсисайдским клубом, будучи назначенным техническим директором компании Fenway Sports Group.
Только в марте FSG, владеющая "Ливерпулем", объявила о назначении Майкла Эдвардса на должность исполнительного президента по футболу в компании.
Как сообщает The Athletic, теперь Эдвардс снова будет работать с Уордом, который был его заместителем, когда Майкл трудился спортивным директором "Ливерпуля".
Когда летом 2022 Эдвардс покинул "Ливерпуль", именно Уорд занял его место, но продержался в качестве спортивного директора "красных" только один сезон.
Тот факт, что Эдвардс и Уорд получили назначения не в "Ливерпуле", а в FSG, говорит о намерении американских владельцев "красных" создать и развивать систему клубов-сателлитов.
Помимо Уорда, FSG также удалось заполучить технического директора "Бенфики" Педру Маркеша, который станет директором по футбольному развитию. Оба специалиста приступают к работе 1 июня.
10.05.2024 21:00
Просмотров: 388
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: