Джулиан Уорд возвращается к работе с "Ливерпулем"

Бывший спортивный директор "Ливерпуля" Джулиан Уорд возвращается к работе с мерсисайдским клубом, будучи назначенным техническим директором компании Fenway Sports Group.

Только в марте FSG, владеющая "Ливерпулем", объявила о назначении Майкла Эдвардса на должность исполнительного президента по футболу в компании.



Как сообщает The Athletic, теперь Эдвардс снова будет работать с Уордом, который был его заместителем, когда Майкл трудился спортивным директором "Ливерпуля".



Когда летом 2022 Эдвардс покинул "Ливерпуль", именно Уорд занял его место, но продержался в качестве спортивного директора "красных" только один сезон.



Тот факт, что Эдвардс и Уорд получили назначения не в "Ливерпуле", а в FSG, говорит о намерении американских владельцев "красных" создать и развивать систему клубов-сателлитов.



Помимо Уорда, FSG также удалось заполучить технического директора "Бенфики" Педру Маркеша, который станет директором по футбольному развитию. Оба специалиста приступают к работе 1 июня.