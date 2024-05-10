Артета согласился бы на текущее положение "Арсенала", если бы оно ему было предложено в августе

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что согласился бы на текущее положение в Премьер-Лиге, если бы оно было ему предложено на старте сезона.

За два матча до завершения сезона Премьер-Лиги "Арсенал" находится на первом месте, опережая "Манчестер Сити" на одно очко.



И хотя у "Сити" есть один лишний матч, Артета предельно рад, что "канониры" все еще участвуют в гонке, когда от сезона остается так мало. Микель не хочет думать ни о чем другом, кроме чемпионства.



"Я бы взял ручку и подписался под этим положением (если бы кто-нибудь предложил его на старте сезона)".



"Когда я разговариваю с игроками, мой мозг говорит мне, что мы поднимем титул Премьер-Лиги. Так ведет себя мой мозг в данный момент, и я хочу довериться своему мозгу и своему внутреннему чутью. И я хочу, чтобы каждый думал так же. Надеюсь, мы добьемся этого".



"Благодаря этому ты находишься в очень ясной ситуации. Ты должен сосредоточиться на том, что ты должен делать. Так мы и поступаем", — цитирует Артету Evening Standard.