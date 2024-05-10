Гвардиола: "Фулхэм" сделает все, чтобы победить нас"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола выразил уверенность, что "Фулхэм" сделает все возможное, чтобы победить его команду в субботу.

На текущей неделе в социальных сетях распространилось видео, на котором игроки "Фулхэма" запускают воздушные змеи на тренировочном поле.



На фоне этого болельщики "Арсенала", которому очень бы пригодилось одолжение от своих соседей по Лондону, усомнились в том, насколько "дачники" сосредоточены на победе в предстоящем матче против "Сити". Однако Гвардиола убежден, что у его соперника все будет в порядке с мотивацией.



"Я не знаю, о чем вы говорите, я никогда ничего не видел".



"Но я никогда не встречал ни одного игрока или тренера, который бы, начиная играть, не был сосредоточен на достижении победы в матче. Никогда в своей жизни".



"Когда они играют перед своими болельщиками, они хотят хорошо сыграть и сделать все, чтобы победить нас, как и мы сделаем все, чтобы победить их", — цитирует Гвардиолу The Independent.