Маунт пропустит матч против "Арсенала" из-за травмы

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Мейсон Маунт пропустит матч Премьер-Лиги против "Арсенала" в воскресенье из-за очередной травмы.

Маунт, купленный прошлым летом у "Челси" за 60 миллионов фунтов, страдает от проблем со здоровьем весь сезон, отметившись только пятью появлениями в стартовом составе "Юнайтед" в рамках Премьер-Лиги.



В минувший понедельник, когда "Юнайтед" проиграл "Кристал Пэлас" со счетом 4:0, 25-летний англичанин вышел в старте "Юнайтед" впервые с октября в рамках Премьер-Лиги, но теперь Мейсон возвращается в лазарет.



"К сожалению, Мейсон Маунт выбыл из строя вчера, поэтому он не сыграет в воскресенье".



"Некоторые игроки вернулись на тренировочное поле сегодня: Бруну (Фернандеш) и Скотт Мактоминей. Лича (Лисандро Мартинес) подошел ко мне и сказал, что хочет сыграть против "Арсенала", но он пока не готов, хотя и отчаянно хочет играть. Ему нужно немного больше времени, чтобы завершить процесс восстановления. То же самое с Рафаэлем Вараном. У Люка Шоу случился рецидив в его процессе, однако надежда все еще есть, и он будет сражаться".



"Я никогда не буду рисковать игроком. Речь об их будущем и их карьерах — это самое важное. А также клуб".



"Рэши (Рэшфорд) тоже тренировался этим утром, и мы посмотрим, как он будет себя чувствовать. Но он выглядит довольно хорошо", — цитирует главного тренера "Юнайтед" Эрика Тен Хага The Athletic.