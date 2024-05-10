Тен Хаг уверен, что владельцы МЮ проявят здравый смысл и не уволят его

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг уверен, что здравый смысл возобладает, когда владельцы клуба будут решать его судьбу.

Тен Хагу остается провести три матча в Премьер-Лиге и финал Кубка Англии, после чего новое руководство "Юнайтед" примет решение, останется ли Эрик на своем посту.



В 2018 году "Юнайтед" уволил Луи Ван Галя, хотят тот и завершил сезон завоеванием Кубка Англии, однако этот прецедент не тревожит Тен Хага.



"Нет, не тревожит. Я думаю, у них (владельцев) есть здравый смысл. Они видели, что мы использовали 32 разных сочетания в линии обороны. Когда теряешь восемь центральных защитников, когда у тебя нет левого защитника, это будет иметь негативное влияние на результаты".



"Однако мы все еще сражаемся, и нас ждет финал Кубка Англии огромной важности. Нас рано списывать со счетов. Это может стать достижением сезона, но мы знаем, что не оправдываем ожиданий. Я являюсь реалистом, я все вижу, я анализирую это, и никакая команда не справилась бы с такими травмами", — цитирует Тен Хага Daily Mail.