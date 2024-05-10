Тен Хаг уверен, что владельцы МЮ проявят здравый смысл и не уволят его

Эрик Тен Хаг Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг уверен, что здравый смысл возобладает, когда владельцы клуба будут решать его судьбу.

Тен Хагу остается провести три матча в Премьер-Лиге и финал Кубка Англии, после чего новое руководство "Юнайтед" примет решение, останется ли Эрик на своем посту.

В 2018 году "Юнайтед" уволил Луи Ван Галя, хотят тот и завершил сезон завоеванием Кубка Англии, однако этот прецедент не тревожит Тен Хага.

"Нет, не тревожит. Я думаю, у них (владельцев) есть здравый смысл. Они видели, что мы использовали 32 разных сочетания в линии обороны. Когда теряешь восемь центральных защитников, когда у тебя нет левого защитника, это будет иметь негативное влияние на результаты".

"Однако мы все еще сражаемся, и нас ждет финал Кубка Англии огромной важности. Нас рано списывать со счетов. Это может стать достижением сезона, но мы знаем, что не оправдываем ожиданий. Я являюсь реалистом, я все вижу, я анализирую это, и никакая команда не справилась бы с такими травмами", — цитирует Тен Хага Daily Mail.


Метки Манчестер Юнайтед, Тен Хаг

Автор mihajlo   

Дата 10.05.2024 17:00

Количество просмотров Просмотров: 803

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  1. suddenly 10.05.2024 17:24 # suddenly
    Наивный.

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  2. sellman 10.05.2024 17:17 # sellman
    Сука, смотрю два отбитка дырявых на тренере решили под конец сезона посостязаться в тупости!

    Ну что ж, я ставлю на аргентинское чучело в битве говна и кала.

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  3. narcot 10.05.2024 17:02 # narcot
    да пошёл ты нахуй

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