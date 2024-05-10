"Эвертон" отозвал апелляцию на снятие двух очков

"Эвертон" отозвал свою апелляцию на снятие с клуба двух очков за нарушение правил финансового фейр-плей.

Ранее в этом сезоне Премьер-Лига сняла с "Эвертона" 10 очков, которые в результате апелляции были смягчены до шести, а когда "ириски" отчитались по финансам за сезон 2022/23, то лишились еще двух баллов.



Находясь в разгаре борьбы за выживание, "Эвертон" обозначил свое намерение оспорить и второе снятие очков. Ожидалось, что апелляция будет рассмотрена в срок до заключительного матча "ирисок" в сезоне против "Арсенала" 19 мая.



Однако три домашние победы подряд — над "Ноттингем Форест", "Ливерпулем" и "Брентфордом" — гарантировали "Эвертону" продление прописки в Премьер-Лиге, поэтому "ириски" решили отозвать свою апелляцию, сообщает BBC.