Палмер и Дайч — лучшие в Премьер-Лиге в апреле

Коул Палмер Вингер "Челси" Коул Палмер и наставник "Эвертона" Шон Дайч были признаны лучшим игроком и лучшим тренером, соответственно, в Премьер-Лиге по итогам апреля.

22-летний Палмер ударно провел апрель, забив семь голов и отдав одну результативную передачу. Своим хет-триком Коул огорчил "Манчестер Юнайтед", а затем сделал покер против "Эвертона".

Таким образом, Палмер стал первым со времен Эдена Азара в сентябре 2018 представителем "Челси", признанным Игроком Месяца в Премьер-Лиге.

В борьбе за эту награду молодой англичанин опередил Бруну Фернандеша, Йошко Гвардиола, Кая Хаверца, Жан-Филиппа Матета и Джордана Пикфорда.

А Тренером Месяца стал Дайч, чей "Эвертон" прошел апрель с показателями в четыре победы, одну ничью и одно поражение, четырежды сохранив свои ворота на замке.

В числе этих четырех побед оказался первый за 14 последних лет домашний успех против соседей из "Ливерпуля" (2:0). Благодаря этому рывку "ириски" обезопасили себя от вылета из Премьер-Лиги.

Дайч признается лучшим тренером Премьер-Лиги по итогам месяца третий раз в своей карьере. На сей раз Шон опередил Микеля Артету и Хосепа Гвардиолу.

Предыдущим тренером "Эвертона", бравшим эту награду, был Карло Анчелотти в сентябре 2020.

Шон Дайч


Метки Дайч, награды, Палмер, Премьер-Лига, тренеры, Челси, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 10.05.2024 15:00

Количество просмотров Просмотров: 815

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Последние комментарии:




  1. thegodmother 10.05.2024 16:13 # thegodmother
    иногда так хочется хуй, а ебло где-то на грядках шляется
    я страдаю, а мой квадратный ишак в это время на поводке у пшеков

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  2. palmer 10.05.2024 16:07 # palmer
    КОРОЛЬ!

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  3. cole-palmer 10.05.2024 16:07 # cole-palmer
    КОРОЛЬ!

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  4. fiezzo 10.05.2024 16:04 # fiezzo
    Кстати, все города и села Харьковской области которые будут освобождены избавятся от угроз принудительной мобилизации в ВСУ. Рекомендую местным держать за доблестную русскую армию кулаки.

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  5. kukuruzko 10.05.2024 16:02 # kukuruzko
    Король!!!

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  6. largo-winch 10.05.2024 15:51 # largo-winch
    Палм-Бич

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  7. satellite 10.05.2024 15:50 # satellite
    ливерпуль клуб пидорасов

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  8. lexa-arsenal 10.05.2024 15:39 # lexa-arsenal
    свинина еще не готова

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  9. lexa-arsenal 10.05.2024 15:34 # lexa-arsenal
    как обычно чернявые тарасики не вывозят стальной дух

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  10. alexomck 10.05.2024 15:28 # alexomck
    Почеттино выбирает между Реалом и Баварией.

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  11. fiezzo 10.05.2024 15:14 # fiezzo
    Артиллерия группировки "Север" наносит массированный удар по объектам, складам и пунктам дислокации ВСУ в районе Волчанска, Харьковской области

    Сегодняшний удар один из интенсивнейших за последнее время на этом направлении. Основными объектами поражения стали логистические узлы, средства связи и пункты дислокации противника.

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  12. getafe 10.05.2024 15:14 # getafe
    Уникальный случай: орангутан вылечил рану, самостоятельно изготовив лекарство

    Считается, что животные чувствуют целебные свойства некоторых растений, особенно в части борьбы с заражениями и паразитами. Но недавний случай является поистине уникальным.

    Суматранский Орангутан по кличке Ракус обитает на территории нацпарка Гунунг-Лойзер. Эксперты заметили, что он поранился, а затем отыскал и применил для исцеления местное растение вида Fibraurea tinctoria. К слову, этим же средством орангутаны пользуются и при кишечных расстройствах. Практика обезьян вдохновила ученых начать клинические испытания этого растения.

    Каким образом Ракус повредил щеку, точно неизвестно, однако незадолго до его манипуляций с природным лекарством работники национального парка слышали звуки поединка между парой взрослых самцов в том же районе обитания.

    После обработки пережеванными листьями рана на щеке Ракуса затянулась в течение четырех дней.

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  13. moneycity 10.05.2024 15:14 # moneycity
    10.05.2024 14:31 #
    lexa-arsenal

    Это участь нацика видеть победу там где её нет

    Источник: http://fapl.ru/posts/107522/?c=1


    29.04.2024 22:27 #
    takernotagiver

    У меня семья нацистов

    Источник: http://fapl.ru/posts/107313/?c=1

    (ответить)

  14. moneymaker 10.05.2024 15:06 # moneymaker
    Умом Россию не понять

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