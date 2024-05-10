Палмер и Дайч — лучшие в Премьер-Лиге в апреле
Вингер "Челси" Коул Палмер и наставник "Эвертона" Шон Дайч были признаны лучшим игроком и лучшим тренером, соответственно, в Премьер-Лиге по итогам апреля.
22-летний Палмер ударно провел апрель, забив семь голов и отдав одну результативную передачу. Своим хет-триком Коул огорчил "Манчестер Юнайтед", а затем сделал покер против "Эвертона".
Таким образом, Палмер стал первым со времен Эдена Азара в сентябре 2018 представителем "Челси", признанным Игроком Месяца в Премьер-Лиге.
В борьбе за эту награду молодой англичанин опередил Бруну Фернандеша, Йошко Гвардиола, Кая Хаверца, Жан-Филиппа Матета и Джордана Пикфорда.
А Тренером Месяца стал Дайч, чей "Эвертон" прошел апрель с показателями в четыре победы, одну ничью и одно поражение, четырежды сохранив свои ворота на замке.
В числе этих четырех побед оказался первый за 14 последних лет домашний успех против соседей из "Ливерпуля" (2:0). Благодаря этому рывку "ириски" обезопасили себя от вылета из Премьер-Лиги.
Дайч признается лучшим тренером Премьер-Лиги по итогам месяца третий раз в своей карьере. На сей раз Шон опередил Микеля Артету и Хосепа Гвардиолу.
Предыдущим тренером "Эвертона", бравшим эту награду, был Карло Анчелотти в сентябре 2020.
10.05.2024 15:00
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иногда так хочется хуй, а ебло где-то на грядках шляется
я страдаю, а мой квадратный ишак в это время на поводке у пшеков
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КОРОЛЬ!
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КОРОЛЬ!
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Король!!!
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Палм-Бич
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ливерпуль клуб пидорасов
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свинина еще не готова
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10.05.2024 14:31 #
lexa-arsenal
Это участь нацика видеть победу там где её нет
Источник: http://fapl.ru/posts/107522/?c=1
29.04.2024 22:27 #
takernotagiver
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Источник: http://fapl.ru/posts/107313/?c=1
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Умом Россию не понять
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