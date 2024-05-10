Палмер и Дайч — лучшие в Премьер-Лиге в апреле

Вингер "Челси" Коул Палмер и наставник "Эвертона" Шон Дайч были признаны лучшим игроком и лучшим тренером, соответственно, в Премьер-Лиге по итогам апреля.

22-летний Палмер ударно провел апрель, забив семь голов и отдав одну результативную передачу. Своим хет-триком Коул огорчил "Манчестер Юнайтед", а затем сделал покер против "Эвертона".



Таким образом, Палмер стал первым со времен Эдена Азара в сентябре 2018 представителем "Челси", признанным Игроком Месяца в Премьер-Лиге.



В борьбе за эту награду молодой англичанин опередил Бруну Фернандеша, Йошко Гвардиола, Кая Хаверца, Жан-Филиппа Матета и Джордана Пикфорда.



А Тренером Месяца стал Дайч, чей "Эвертон" прошел апрель с показателями в четыре победы, одну ничью и одно поражение, четырежды сохранив свои ворота на замке.



В числе этих четырех побед оказался первый за 14 последних лет домашний успех против соседей из "Ливерпуля" (2:0). Благодаря этому рывку "ириски" обезопасили себя от вылета из Премьер-Лиги.



Дайч признается лучшим тренером Премьер-Лиги по итогам месяца третий раз в своей карьере. На сей раз Шон опередил Микеля Артету и Хосепа Гвардиолу.



Предыдущим тренером "Эвертона", бравшим эту награду, был Карло Анчелотти в сентябре 2020.



