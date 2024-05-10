Почеттино намекнул, что сам не захочет оставаться в "Челси"
Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино заявил, что его тоже нужно спросить, хочет ли он остаться в клубе.
Приближается конец сезона, а значит вскоре руководство "Челси" примет решение насчет дальнейшего сотрудничества с Почеттино.
Однако Почеттино предупреждает своих боссов, чтобы те не забыли спросить Маурисио и его штаб, потому что они, возможно, сами не захотят продолжать.
"Мы знаем, какую организацию здесь создает клуб. Работа каждого из нас оценивается".
"Если мы счастливы, то прекрасно. Но не только владелец должен быть счастлив, не только спортивные директоры должны быть счастливы. Также нужно спросить, счастливы ли мы, потому что мы можем не быть счастливы".
"Если мы оценим ситуацию и не будем чувствовать себя счастливыми, тогда нам нужно разойтись".
"Это был бы не первый раз, когда в конце сезона тренерский штаб решает не продолжать. Но в данный момент все наоборот".
"Они могут сказать завтра: "Останься здесь". Или я скажу завтра: "Слушайте, я хочу уйти". Так что это решение принимают две стороны".
"Если "Челси" не чувствует себя счастливым, если спортивные директора не чувствую себя счастливыми, то, возможно, и мы не чувствуем себя счастливыми, потому что мы пришли сюда делать работу определенным образом, а сложилось не так, как мы ожидали. Поэтому мы можем не чувствовать себя счастливыми".
"Я не говорю, что не чувствую себя счастливым! Просто об этом всегда говорят, как о решении одной стороны, но, возможно, есть вторая".
"Возможно, если мы уйдем, это не будет проблемой, это не будет концом света", — цитирует Почеттино Evening Standard.
10.05.2024 14:00
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Чёт запутался в его счастливостях. Пашёл он нахуй со своими бреднями.
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ПХАХАХАХАХАХАХАХХАААА
сука, 2 победы и он уже вообразил себя топ-тренером, баляяяяяя
Петух сидел без работы после ПСЖ больше года, выиграл пару матчей и уже зазвездился, какой же ооооооооооооор!
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Овчарка аргентинская даже дисциплины в команде не может настроить, самая агрессивная команда АПЛ райт нау, дерутся за пенальти.
«но, возможно, есть вторая» просто поорать с этого обморока петушиного
Источник: http://fapl.ru/posts/107526/?c=1
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6леа, охранник))
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Ого, у петуха прорезались яйца.
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